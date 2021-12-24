Петербургские фигуристы упустили победу на чемпионате России. Золото выиграл москвич Кондратюк

На чемпионате России по фигурному катанию в Петербурге завершились соревнования среди мужчин. Золотую медаль выиграл москвич Марк Кондратюк с общим результатом 284,37 балла.
«Я понимаю, что выиграл, но не до конца осознаю. А насчет того, кто должен победить, а кто нет — это спорт, тут бывает такое. Я понимал, что прокат хороший. Я еще вчера подумал, что это то место — чемпионат России, Питер — где надо постараться выдать в плане эмоций максимум. Когда, если не сейчас?» — заявил Кондратюк 24 декабря в эфире Первого канала.
Вторым стал чемпион России прошлого года, петербуржец Михаил Коляда (283,70), а третьим — ещё один представитель Петербурга Андрей Мозалев (278,28).