FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -14
73.19р82.93р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Петербургские фигуристы упустили победу на чемпионате России. Золото выиграл москвич Кондратюк

1
Печать

На чемпионате России по фигурному катанию в Петербурге завершились соревнования среди мужчин. Золотую медаль выиграл москвич Марк Кондратюк с общим результатом 284,37 балла.

«Я понимаю, что выиграл, но не до конца осознаю. А насчет того, кто должен победить, а кто нет — это спорт, тут бывает такое. Я понимал, что прокат хороший. Я еще вчера подумал, что это то место — чемпионат России, Питер — где надо постараться выдать в плане эмоций максимум. Когда, если не сейчас?» — заявил Кондратюк 24 декабря в эфире Первого канала.

Вторым стал чемпион России прошлого года, петербуржец Михаил Коляда (283,70), а третьим — ещё один представитель Петербурга Андрей Мозалев (278,28).

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266977332
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекар.ствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний