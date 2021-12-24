В Петербурге пройдёт новогодняя донорская акция «От меня тебе жизнь»

Впереди длинные праздничные выходные, а это значит, что больницы будут жить за счёт запаса донорской крови, которую удастся заготовить заранее. Ведь у болезней нет праздников и выходных: в эти дни в больницах продолжат лечение взрослые и дети с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями. Им, как и в обычные дни, нужна донорская кровь. Кроме того, именно на этот период чаще всего выпадает наибольшее количество травм и несчастных случаев, требующих срочного переливания донорской крови.

В Петербурге 27 декабря начнётся новогодняя донорская акция «От меня тебе жизнь». Она продлится по 30 декабря, сообщает «Фонд доноров».

В «Фонде доноров» сообщили, что в рамках акции «От меня тебе жизнь» в городе будут работать 16 отделений переливания крови. Некоторые будут принимать доноров и по окончании акции — в течение всех новогодних каникул.

«А тех, кто решил поделиться частичкой себя перед новогодними праздниками, «Фонд доноров» поддержит фирменным донорским гематогеном», — пообещали в фонде.

Информацию о том, когда и где в Северной столице можно сдать кровь перед Новым годом, — во время праздников и после каникул — можно узнать ЗДЕСЬ.

Напомним, что донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний. Обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС. В некоторых отделениях требуется регистрация в СПб и предварительная запись.