Командование ПВО США и Канады сообщило, что Санта-Клаус выпил какао над Якутском

Санта-Клаус в ходе своего рождественского турне по странам мира 24 декабря пролетел над Якутском и выпил чашку какао. Об этом сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).
«Люди сообщают, что видели в небе над Якутском в России сани с оленями. Якутск — крупнейший город мира из находящихся в зоне вечной мерзлоты и один из самых холодных городов на Земле. Санта при такой суровой температуре с удовольствием пьет чашку горячего какао», — говорится в сообщении NORAD в Twitter.
People are reporting a sleigh with reindeer in the skies over Yakutsk, Russia. Yakutsk is the largest city in the world in the permafrost zone and is one of the coldest cities on Earth. Santa is enjoying a hot cup of cocoa with these harsh temperatures. #NORADTracksSanta pic.twitter.com/6rMz3KdJZu— NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) December 24, 2021
Санта-Клаус вылетел с Северного Полюса примерно в 14:00, уточнили военные. Первой остановкой стал поселок Провидения на Чукотке.
Длина саней Санты — 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина — 40 палочек или 80 конфет. Высота — 55 сахарных палочек или 110 конфет, вес саней — 75 тысяч желейных конфет. Их скорость превышает скорость звездного света. «Топливом» для оленей, несущих сани, служат сено, морковь и овсянка. Следить за путешествием Санты можно на специальном сайте www.noradsanta.org.