Командование ПВО США и Канады сообщило, что Санта-Клаус выпил какао над Якутском

Санта-Клаус в ходе своего рождественского турне по странам мира 24 декабря пролетел над Якутском и выпил чашку какао. Об этом сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).



«Люди сообщают, что видели в небе над Якутском в России сани с оленями. Якутск — крупнейший город мира из находящихся в зоне вечной мерзлоты и один из самых холодных городов на Земле. Санта при такой суровой температуре с удовольствием пьет чашку горячего какао», — говорится в сообщении NORAD в Twitter.