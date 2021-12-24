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Командование ПВО США и Канады сообщило, что Санта-Клаус выпил какао над Якутском

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Санта-Клаус в ходе своего рождественского турне по странам мира 24 декабря пролетел над Якутском и выпил чашку какао. Об этом сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

«Люди сообщают, что видели в небе над Якутском в России сани с оленями. Якутск — крупнейший город мира из находящихся в зоне вечной мерзлоты и один из самых холодных городов на Земле. Санта при такой суровой температуре с удовольствием пьет чашку горячего какао», — говорится в сообщении NORAD в Twitter.

Санта-Клаус вылетел с Северного Полюса примерно в 14:00, уточнили военные. Первой остановкой стал поселок Провидения на Чукотке.

Длина саней Санты — 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина — 40 палочек или 80 конфет. Высота — 55 сахарных палочек или 110 конфет, вес саней — 75 тысяч желейных конфет. Их скорость превышает скорость звездного света. «Топливом» для оленей, несущих сани, служат сено, морковь и овсянка. Следить за путешествием Санты можно на специальном сайте www.noradsanta.org.

Командование ВКС США начало следить за Санта-Клаусом еще в 1955 году. Тогда один из универмагов в Колорадо разместил рекламу с призывом звонить Санте. По ошибке, на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО США. С тех пор база ВВС в Колорадо и запустило проект «NORAD следит за Сантой».

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Комментарии (7)

sergeant-1
Может, пора уже бахнуть, пока они там выпили и оленей наблюдают?
ДуремарСПб.
Интересно возьмёт ли путинская союзмультфильмовская ракета выдуманное сверхъестественное существо ?Кто кого?Кремлеботы что скажете?
Brevnault
"Выпил чашку какао над Якутском"
В Омске его лучше не сажайте, везите сразу в Шарите. Может и выкарабкается.
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