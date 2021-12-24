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Водитель легковой машины пострадал в ДТП с двумя грузовиками на трассе М-11 «Нева»

Серьезная авария с участием нескольких грузовиков произошла на скоростной трассе «Москва — Петербург» в Тосненском районе Ленобласти днем 24 декабря. Помощь медиков потребовалась одному из водителей.

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Как сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти, на 589-м километре автодороги М-11 «Нева» столкнулись два грузовых и один легковой автомобиль. В результате ДТП травмы получил водитель легковушки. Прибывшие на место спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно оказали ему помощь и передали медикам.

По данным «Яндекс.Пробок», на трассе все еще затруднено движение в сторону Петербурга. Пробка тянется на 5 километров.

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Еще две аварии с легковыми машинами произошли на трассе «Кола» в Ленобласти. Спасатели из Лодейного Поля оказали помощь пострадавшим. Скорая не потребовалась.

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