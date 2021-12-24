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Председатель комитета Ленобласти по градостроительству попал в ДТП на Невском

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Фото: 47news.ru
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На перекрестке Невского проспекта и площади Островского в Петербурге произошла авария с автомобилем правительства Ленобласти. Об этом 24 декабря сообщает 47news.

По информации издания, в ДТП попал служебный автомобиль председателя комитета по градостроительству 47-го региона Игоря Кулакова. Сам чиновник рассказал журналистам, что возвращался в ведомство, когда при повороте с Невского в его машину въехал седан BMW, который двигался по полосе, предназначенной для общественного транспорта.

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«Я сидел справа сзади на пассажирском сиденье. Скорость была небольшой, ни я, ни водитель, ни водитель встречной машины, ни пассажиры не пострадали. Они остались разбираться на месте, а я пошёл на работу пешком», — уточнил Кулаков.

Отметим, комитет по градостроительству Ленобласти расположен на площади Ломоносова в Петербурге.

Фото: 47news.ru

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Комментарии (3)

perrkele_sattana
комитет по градостроительству 47-го региона - а почему в городе, а не в Кудрово?
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.... вчера видел как бомжи на Невском под машины бросались, пытаясь подставить водителей и выцыганить денег. Дожили.
NAFTALIN 2000-2036
вроде ж в Гатчину хотели всех этих областных отправить, в Приорат?
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