Председатель комитета Ленобласти по градостроительству попал в ДТП на Невском

На перекрестке Невского проспекта и площади Островского в Петербурге произошла авария с автомобилем правительства Ленобласти. Об этом 24 декабря сообщает 47news.



По информации издания, в ДТП попал служебный автомобиль председателя комитета по градостроительству 47-го региона Игоря Кулакова. Сам чиновник рассказал журналистам, что возвращался в ведомство, когда при повороте с Невского в его машину въехал седан BMW, который двигался по полосе, предназначенной для общественного транспорта.