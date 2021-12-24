Председатель комитета Ленобласти по градостроительству попал в ДТП на Невском

На перекрестке Невского проспекта и площади Островского в Петербурге произошла авария с автомобилем правительства Ленобласти. Об этом 24 декабря сообщает 47news.
По информации издания, в ДТП попал служебный автомобиль председателя комитета по градостроительству 47-го региона Игоря Кулакова. Сам чиновник рассказал журналистам, что возвращался в ведомство, когда при повороте с Невского в его машину въехал седан BMW, который двигался по полосе, предназначенной для общественного транспорта.
«Я сидел справа сзади на пассажирском сиденье. Скорость была небольшой, ни я, ни водитель, ни водитель встречной машины, ни пассажиры не пострадали. Они остались разбираться на месте, а я пошёл на работу пешком», — уточнил Кулаков.
Отметим, комитет по градостроительству Ленобласти расположен на площади Ломоносова в Петербурге.