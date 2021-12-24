Более сотни морских пехотинцев США уволили за отказ от вакцинации. На очереди еще 8 тысяч

Корпус морской пехоты США заявил, что 169 непривитых военнослужащих были отстранены от службы, в том числе 66 — на прошлой неделе. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает Newsweek.

Издание оценивает, что почти 8000 морских пехотинцев могут отстранить от службы за отказ вакцинироваться от COVID-19.



Корпус морской пехоты США является наименее вакцинированным подразделением армии с показателем в 95%.



Генерал-комендант Дэвид Бергер полагает, что антипрививочники появляются в армии Америки из-за дезинформации. «Есть явная ирония в том, что некоторые морпехи отказываются сделать прививку от COVID-19, хотя для попадания в учебный лагерь нужно сделать 12 прививок», — заметил генерал.

