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Более сотни морских пехотинцев США уволили за отказ от вакцинации. На очереди еще 8 тысяч

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Корпус морской пехоты США заявил, что 169 непривитых военнослужащих были отстранены от службы, в том числе 66 — на прошлой неделе. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает Newsweek.

Издание оценивает, что почти 8000 морских пехотинцев могут отстранить от службы за отказ вакцинироваться от COVID-19.

Корпус морской пехоты США является наименее вакцинированным подразделением армии с показателем в 95%.

Генерал-комендант Дэвид Бергер полагает, что антипрививочники появляются в армии Америки из-за дезинформации. «Есть явная ирония в том, что некоторые морпехи отказываются сделать прививку от COVID-19, хотя для попадания в учебный лагерь нужно сделать 12 прививок», — заметил генерал.

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Комментарии (5)

grannie
Это сИгригацЫя и генАциТ!
Денеб
Ну вот и отлично! Пусть послужат делу мира! Навоевались!
265054030
У них наименее вакцинированное подразделение 95%?!
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