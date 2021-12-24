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В Кувандыке мужчина попытался взорвать семью бывшей жены. Пострадали ее мать и 13-летний сын

49-летнего жителя города Кувандыка в Оренбургской области задержали по подозрению в попытке подорвать семью его бывшей жены. Об этом сообщает СУ СК по региону.

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Фото: СУ СК России по Оренбургской области
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По версии следствия, утром 24 декабря мужчина напал на экс-супругу, ее мать и сына-подростка. «В процессе нападения подозреваемый использовал взрывные устройства, по предварительной версии, самодельного производства, а также огнестрельное оружие», — уточнили в СК. В результате 64-летняя мать его бывшей жены получила осколочные повреждения от взрыва, а также огнестрельное ранение. У 13-летнего мальчика также осколочные ранения и перелом руки. Пострадавшие госпитализированы.

После нападения мужчина скрылся, но его удалось задержать по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство более двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом).

Фото: СУ СК России по Оренбургской области

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Комментарии (3)

265054030
Как такой трухлявый дом выдержал?
AlBerkut
На троих безоружных и вряд ли способных оказать достойное сопротивление шёл с огнестрелом и СВУ? Да ещё и СВУ в количестве более 1 штуки? И все живы?
Нет в его действиях ч. 2 ст. 105 УК, и через 30 (покушение на совершение) тоже нет..
Ч. 2 ст. 213 УК РФ, хулиганка. Возможно с какой-нибудь 111, но никак не покушение на мокруху. Хотел бы убить - убил бы©
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