В Кувандыке мужчина попытался взорвать семью бывшей жены. Пострадали ее мать и 13-летний сын

По версии следствия, утром 24 декабря мужчина напал на экс-супругу, ее мать и сына-подростка. «В процессе нападения подозреваемый использовал взрывные устройства, по предварительной версии, самодельного производства, а также огнестрельное оружие», — уточнили в СК. В результате 64-летняя мать его бывшей жены получила осколочные повреждения от взрыва, а также огнестрельное ранение. У 13-летнего мальчика также осколочные ранения и перелом руки. Пострадавшие госпитализированы.



После нападения мужчина скрылся, но его удалось задержать по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство более двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом).