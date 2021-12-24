«Академия инвестиций» даст россиянам знания о финансах

Пользователи получат доступ к материалам о фондовом рынке, финансовых инструментах, управлению капиталом, макроэкономике и аналитике — подкасты, видеоуроки ведущих мировых экспертов, пользовательский контент социальной сети «Пульс» и другие.
Курсы академии ранжируются по уровню знаний и опыта в инвестициях. Их количество будет расти со временем.
Дмитрий Панченко, директор Тинькофф Инвестиций, рассказал: «Мы видим, что люди стремятся к получению новых знаний в сфере финансов и инвестиций: есть запрос на качественные и понятные образовательные программы. Запуск новой образовательной инициативы стал логичным продолжением развития всех проектов Тинькофф Инвестиций, направленных на повышение уровня инвестиционной грамотности в стране. «Академия инвестиций» станет аналогом Coursera в мире финансов и инвестиций и объединит различные форматы образовательного контента с бесплатным доступом для тех, кто стремится получить новые знания и научиться управлять личными финансами.
Специально для «Академии инвестиций» мы создали Департамент знаний, который стал своего рода методологической комиссией по разработке материалов для онлайн-академии. Мы продолжим активно развивать наши образовательные инициативы: в 2022 году в планах запуск сайта и отдельного мобильного приложения, которое будет доступно всем пользователям — в том числе тем, кто не является клиентом Тинькофф Инвестиций».
Образовательная инициатива запущена в рамках реализации стратегии Тинькофф Инвестиций по повышению финансовой грамотности населения.
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