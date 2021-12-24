Товарный поезд снес автобус с пассажирами на Алтае, пострадали 7 человек

Маршрутный автобус столкнулся с товарным поездом днем 24 декабря в Алтайском крае. Сообщается о семи пострадавших, все они ехали в автобусе.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, около 16:50 по местному времени (12:50 мск) на железнодорожном переезде, расположенном на 363-м километре направления Кулунда — Славгород — Карасук, в районе села Кротовка, столкнулись автобус, ехавший по маршруту «Барнаул — Яровое», и грузовой поезд. В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги отмечают, что переезд оборудован исправной светозвуковой сигнализацией и водитель автобуса выехал на него на запрещающий сигнал перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения уже не удалось.