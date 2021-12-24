FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -14
73.36р83.12р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Товарный поезд снес автобус с пассажирами на Алтае, пострадали 7 человек

1
Печать

Маршрутный автобус столкнулся с товарным поездом днем 24 декабря в Алтайском крае. Сообщается о семи пострадавших, все они ехали в автобусе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, около 16:50 по местному времени (12:50 мск) на железнодорожном переезде, расположенном на 363-м километре направления Кулунда — Славгород — Карасук, в районе села Кротовка, столкнулись автобус, ехавший по маршруту «Барнаул — Яровое», и грузовой поезд. В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги отмечают, что переезд оборудован исправной светозвуковой сигнализацией и водитель автобуса выехал на него на запрещающий сигнал перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения уже не удалось.

По предварительным данным МВД, пострадали 36-летний водитель автобуса и его пассажиры: две девушки и парень. Прокуратура края сообщает о семи пострадавших в автобусе. Всего, по информации ведомства, в момент ДТП в салоне машины находились 16 человек. Прокуратура начала проверку по факту ДТП, в ходе которой дадут оценку соблюдению законодательства о безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний