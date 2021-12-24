Путин: Число заражений коронавирусом слишком велико

Президент России на совместном заседании Госcовета и совета по науке и образованию заявил о высоком числе заражений COVID-19
«Эпидемия, как мы хорошо знаем, еще не отступила. Число ежедневных заражений <...> и потерь слишком велико», — заявил 24 декабря Владимир Путин на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».
Глава государства поручил уделять вопросу здравоохранения особое внимание в период предстоящих праздников, а также в начале 2022 года.
В России за прошедшие сутки выявили менее 25 тысяч случаев коронавируса.
Напомним, что в ходе ежегодной большой пресс-конференции 23 декабря Путин сообщил, что коллективный иммунитет в России — 59,4%, но этого недостаточно.