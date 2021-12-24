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Путин: Число заражений коронавирусом слишком велико

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Президент России на совместном заседании Госcовета и совета по науке и образованию заявил о высоком числе заражений COVID-19

«Эпидемия, как мы хорошо знаем, еще не отступила. Число ежедневных заражений <...> и потерь слишком велико», — заявил 24 декабря Владимир Путин на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Глава государства поручил уделять вопросу здравоохранения особое внимание в период предстоящих праздников, а также в начале 2022 года.

В России за прошедшие сутки выявили менее 25 тысяч случаев коронавируса.

Напомним, что в ходе ежегодной большой пресс-конференции 23 декабря Путин сообщил, что коллективный иммунитет в России — 59,4%, но этого недостаточно.

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Комментарии (3)

Владислав М
Это не повод нарушать права и свободы граждан кукодной сегрегацией.
Brevnault
Это сигнал Росстату.
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