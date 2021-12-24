Застрявшая на переезде «Ласточка» выстроила водителей в очередь на Удельной

««Ласточка» встала поперёк переезда. Он уже давно закрыт и шансы на скорое открытие при такой картине тают», — написал «Фонтанке» читатель и показал машины, которые выстроились перед железнодорожными путями.
В ОЖД сообщили, что пути занимала электричка Выборг — Петербург. По информации пресс-службы, остановка по техническим причинам составила 15 минут, поезд уже поехал.
«Яндекс» подсказывает, что немногим позже двух часов дня через «Удельную» проходит поезд Выборг — Петербург № 7908. По данным сервиса, на Финляндский вокзал он опоздал на 39 минут.