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Застрявшая на переезде «Ласточка» выстроила водителей в очередь на Удельной

Выборгская электричка выбилась из расписания, встав на станции «Удельная» в Петербурге днём 24 декабря. Вместе с пассажирами её отправления ждали автомобилисты.

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««Ласточка» встала поперёк переезда. Он уже давно закрыт и шансы на скорое открытие при такой картине тают», — написал «Фонтанке» читатель и показал машины, которые выстроились перед железнодорожными путями.

Фото: Читатель «Фонтанки» Александр
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В ОЖД сообщили, что пути занимала электричка Выборг — Петербург. По информации пресс-службы, остановка по техническим причинам составила 15 минут, поезд уже поехал.

«Яндекс» подсказывает, что немногим позже двух часов дня через «Удельную» проходит поезд Выборг — Петербург № 7908. По данным сервиса, на Финляндский вокзал он опоздал на 39 минут.

Фото: Читатель «Фонтанки» Александр

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