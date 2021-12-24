Деревни под Петербургом остались без воды из-за аварии. Жители топят снег и рубят прорубь

«Воды до сих пор нет. Вчера купили десять бутылок питьевой воды по 1,5 литра, канистры по 5 литров в магазине уже закончились. Для технической воды топим снег в котельной, из ведра снега получается примерно 1/5 ведра воды. У нас центральный водопровод, поэтому почти ни у кого из соседей нет скважин или колодцев. Рядом есть только пожарный водоем, сосед прорубил прорубь, чтобы брать воду для технических нужд», — рассказала изданию жительница Дранишников Екатерина.

Как сообщает 47news , прорыв произошел в ночь на 23 декабря. Людям приходится покупать питьевую воду в магазине и топить снег.

Жители деревень Дранишники и Лупполово во Всеволожском районе Ленобласти больше суток сидят без воды из-за крупной аварии на магистральном водопроводе.

В деревне Лупполово, где преобладают многоквартирные дома, проблему временно решили с помощью пожарных, которые выделили резервные машины для доставки воды и заполнили резервуар. Однако вода поступает только до третьего этажа, поэтому жителям верхних этажей до окончания работ придется ходить к соседям.



Глава МО «Юкковское сельское поселение» Ольга Сапожникова рассказала изданию, что место прорыва нашли только днем 24 декабря на глубине 2,5 метра. К ремонтным работам подключили дополнительную технику Леноблводоканала. Процесс осложняется из-за наличия газопровода и электросетей рядом с местом аварии.

