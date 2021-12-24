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Деревни под Петербургом остались без воды из-за аварии. Жители топят снег и рубят прорубь

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Жители деревень Дранишники и Лупполово во Всеволожском районе Ленобласти больше суток сидят без воды из-за крупной аварии на магистральном водопроводе.

Как сообщает 47news, прорыв произошел в ночь на 23 декабря. Людям приходится покупать питьевую воду в магазине и топить снег.

«Воды до сих пор нет. Вчера купили десять бутылок питьевой воды по 1,5 литра, канистры по 5 литров в магазине уже закончились. Для технической воды топим снег в котельной, из ведра снега получается примерно 1/5 ведра воды. У нас центральный водопровод, поэтому почти ни у кого из соседей нет скважин или колодцев. Рядом есть только пожарный водоем, сосед прорубил прорубь, чтобы брать воду для технических нужд», — рассказала изданию жительница Дранишников Екатерина.

В деревне Лупполово, где преобладают многоквартирные дома, проблему временно решили с помощью пожарных, которые выделили резервные машины для доставки воды и заполнили резервуар. Однако вода поступает только до третьего этажа, поэтому жителям верхних этажей до окончания работ придется ходить к соседям.

Глава МО «Юкковское сельское поселение» Ольга Сапожникова рассказала изданию, что место прорыва нашли только днем 24 декабря на глубине 2,5 метра. К ремонтным работам подключили дополнительную технику Леноблводоканала. Процесс осложняется из-за наличия газопровода и электросетей рядом с местом аварии.

Устранить последствия аварии коммунальные службы обещают к вечеру пятницы. «На выходных люди будут с водой», — сказала Сапожникова.

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Комментарии (3)

456345
как-то во всеволожске зимой на газопроводе авария произошла. В морозы, как раз под НГ. В частном секторе все заборы сожгли, грелись.
f0ntan
Да, на самом деле. В деревнях никаких труб и помине не было. В деревнях пользуются колодцами
hal9000
Это уже не деревни..там застраивают все подряд..коммуникации не выдерживают...так как они не приспособлены для новостроек...еслиб это были деревни то и на трубы никакой нагрузки и нет..
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