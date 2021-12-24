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Двое машинистов заметили, как у путей закапывают тело, и помогли раскрыть убийство

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В Челябинске удалось раскрыть убийство благодаря двум машинистам поездов, которые заметили, как закапывают тело, и сняли сокрытие трупа на видео. Об этом 24 декабря сообщает Znak.com.

По версии следствия, еще 21 февраля этого года 45-летний и 35-летний обвиняемые выпивали вместе с жертвой. После ссоры они решили убить собутыльника — его жестоко избили и вывезли на пустырь неподалеку от железной дороги. Когда потерпевший стал подавать признаки жизни, его добили топором. Труп решили закопать на месте.

Машинист проезжавшего мимо поезда заметил, что происходит на пустыре, и передал информацию по рации своему коллеге из встречного состава. Тот успел заснять на видео, как закапывают труп. Запись передали в правоохранительные органы, и подозреваемых удалось задержать по горячим следам. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство группой лиц по предварительному сговору»), дело направлено в Челябинский областной суд.

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