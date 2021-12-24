Двое машинистов заметили, как у путей закапывают тело, и помогли раскрыть убийство

В Челябинске удалось раскрыть убийство благодаря двум машинистам поездов, которые заметили, как закапывают тело, и сняли сокрытие трупа на видео. Об этом 24 декабря сообщает Znak.com.



По версии следствия, еще 21 февраля этого года 45-летний и 35-летний обвиняемые выпивали вместе с жертвой. После ссоры они решили убить собутыльника — его жестоко избили и вывезли на пустырь неподалеку от железной дороги. Когда потерпевший стал подавать признаки жизни, его добили топором. Труп решили закопать на месте.

