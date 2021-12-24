Петроградский суд оштрафовал ЖКС № 1 за неуважение к эмиру Бухарскому и архитектору Кричинскому

Петроградский районный суд привлек к административной ответственности Жилкомсервис № 1 за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Об этом 24 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
ЖКС № 1 получил штраф в размере 210 тысяч рублей за удручающее состояние знаменитого Дома эмира Бухарского на Каменноостровском проспекте. 1 сентября сотрудники КГИОП выявили ряд нарушений. Например, двустворчатая и одностворчатая оригинальные двери были заменены на новодел, куда-то потерялись балясины с лестничной клетки, их заменили досками. Кроме того, специалисты рассмотрели выбоины в полу и дырки, замазанные цементом, разрушение штукатурки, трещины и граффити. В двух оконных проемах отсутствовали окна, их заложили кирпичами.
На судебное заседание законный представитель ООО «Жилкомсервис № 1 Петроградского района» не явился.