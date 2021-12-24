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Петроградский суд оштрафовал ЖКС № 1 за неуважение к эмиру Бухарскому и архитектору Кричинскому

В Петербурге оштрафована УК, которая не уследила за объектом культурного наследия — Домом эмира Бухарского.

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Петроградский районный суд привлек к административной ответственности Жилкомсервис № 1 за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Об этом 24 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

ЖКС № 1 получил штраф в размере 210 тысяч рублей за удручающее состояние знаменитого Дома эмира Бухарского на Каменноостровском проспекте. 1 сентября сотрудники КГИОП выявили ряд нарушений. Например, двустворчатая и одностворчатая оригинальные двери были заменены на новодел, куда-то потерялись балясины с лестничной клетки, их заменили досками. Кроме того, специалисты рассмотрели выбоины в полу и дырки, замазанные цементом, разрушение штукатурки, трещины и граффити. В двух оконных проемах отсутствовали окна, их заложили кирпичами.

На судебное заседание законный представитель ООО «Жилкомсервис № 1 Петроградского района» не явился.

Роскошный дом недалеко от набережной Карповки был построен по заказу последнего эмира Бухарского эмирата архитектором Степаном Кричинским в начале XX века. Эмиру в этом доме пожить так и не удалось — в 1920 году он бежал в Афганистан. Зато здесь квартировался автор проекта. По легенде, здание соединено подземным ходом с Соборной мечетью, строительство которой также финансировал правитель из Бухары.

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Комментарии (1)

Komarinsk2019
С дверьми непонятно, куда делись, украли их? Или в подвале стоят? И что значит, штраф на ЖКС? Не ЖКС, а ответственных надо штрафовать - директора, главного инженера, из их личных денег.
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