После гибели двух человек при пожаре в ковидной больнице Астрахани возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ) возбуждено после гибели двух человек при пожаре в областной инфекционной клинической больнице Астрахани. Об этом 24 декабря сообщает СУ СК по региону.



Предварительной причиной пожара в следствии назвали замыкание электропроводки в изолированном боксе. Ранее сообщалось, что возгорание мог вызвать неисправный светильник. Во время пожара погибли две пациентки ковидного отделения, 69 и 79 лет.



Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

