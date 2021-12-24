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После гибели двух человек при пожаре в ковидной больнице Астрахани возбуждено уголовное дело

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Уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ) возбуждено после гибели двух человек при пожаре в областной инфекционной клинической больнице Астрахани. Об этом 24 декабря сообщает СУ СК по региону.

Предварительной причиной пожара в следствии назвали замыкание электропроводки в изолированном боксе. Ранее сообщалось, что возгорание мог вызвать неисправный светильник. Во время пожара погибли две пациентки ковидного отделения, 69 и 79 лет.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

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