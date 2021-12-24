Модератор TikTok подала в суд на соцсеть из-за «постоянного стресса и кошмаров от контента с извращениями»

Жительница Лас-Вегаса Кэнди Фразиер, модератор контента в TikTok, подала в американский суд иск к соцсети и ее головной компании ByteDance. Об этом 24 декабря сообщает издание Straits Times.

Фразиер обвиняет TikTok в «неприемлемых условиях труда» и избытке «шокирующего контента», который можно загружать в соцсеть. Согласно иску, сервис требует от модераторов работать по 12 часов в день и просматривать без перерыва сотни видеороликов. Разрешены только один перерыв на обед и два 15-минутных перерыва в течение дня. В результате модераторам приходится смотреть по несколько роликов одновременно и тратить на каждый не более 25 секунд. Также Фразиер заявила, что из-за шокирующих записей с насилием и извращениями у нее начались нервные расстройства: она постоянно находится в стрессе, по ночам ее мучают кошмары.

