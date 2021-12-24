FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -14
73.36р83.12р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Модератор TikTok подала в суд на соцсеть из-за «постоянного стресса и кошмаров от контента с извращениями»

6
Печать

Жительница Лас-Вегаса Кэнди Фразиер, модератор контента в TikTok, подала в американский суд иск к соцсети и ее головной компании ByteDance. Об этом 24 декабря сообщает издание Straits Times.

Фразиер обвиняет TikTok в «неприемлемых условиях труда» и избытке «шокирующего контента», который можно загружать в соцсеть. Согласно иску, сервис требует от модераторов работать по 12 часов в день и просматривать без перерыва сотни видеороликов. Разрешены только один перерыв на обед и два 15-минутных перерыва в течение дня. В результате модераторам приходится смотреть по несколько роликов одновременно и тратить на каждый не более 25 секунд. Также Фразиер заявила, что из-за шокирующих записей с насилием и извращениями у нее начались нервные расстройства: она постоянно находится в стрессе, по ночам ее мучают кошмары.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

yureg
Теперь понятно, почему Скайгет решил убить вмех человеков
SU LUX INN
у Меня похожая ситуация! постоянный стресс из-за чтения тысяч комментариев от Психически неадекватных и недумающих людей! думаю, подать икс в ЕСПЧ!
Kilrathi
- Ааа, меня заставляют тяжело работать
- Так устройтесь на другую работу
- Нее, там платят меньше, требую легкой работы за большие бабосы!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний