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Авито усилил защиту профилей пользователей

В личном кабинете теперь можно настроить вход с помощью кода из смс или пуш-уведомлений.

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gpointstudio — freepik.com
gpointstudio — freepik.com
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Пользователям Авито стала доступна двухфакторная аутентификация: теперь в личном кабинете можно установить защиту входа с помощью кода из смс или пуш-уведомлений. Его использование помогает дополнительно обезопасить аккаунт. При этом, новый функционал не осложняет вход на платформу.

— Наша задача как крупнейшего сервиса онлайн объявлений — обезопасить клиентов и создать у пользователей привычку безопасного поведения в цифровой среде на нашей платформе и в других онлайн и оффлайн сервисах. Авито постоянно развивает технологии, чтобы сделать использование сервиса максимально удобным и безопасным. Нас радует, что это ценят: опция «Безопасный вход» появилась на сайте совсем недавно, но ее уже успели подключить более 500 тысяч человек. Мы советуем всем пользователям подключить этот функционал, чтобы обеспечить максимальную безопасность аккаунта. Большинство пользователей платформы обращают внимание на наполнение профилей — дату создания, рейтинги, отзывы, историю объявлений. Подключая двухфакторную аутентификацию, вы повышаете сохранность этих данных, а это значит, что вам будут больше доверять, — говорит директор департамента Trust&Safety Авито Андрей Рыбинцев.

Подключить функцию «Безопасный вход» можно в настройках внизу страницы профиля. При включении указанный в профиле номер будет проверен на актуальность. Если в профиле указано несколько телефонов, для идентификации можно будет использовать любой из них. Номера, которые не используются, нужно удалить.

— После того как вы введёте код из смс, «Безопасный вход» включится в вашем профиле. Подключение нового функционала не усложнит ваш вход на платформу. Проверочный код достаточно ввести один раз с каждого используемого устройства. В том случае, если вам приходит код, когда вы его не запрашивали, советуем сменить пароль от аккаунта. Никому и никогда не сообщайте код для входа — сотрудники Авито их не запрашивают, — предупреждает эксперт Авито Андрей Рыбинцев.

Авито постоянно работает над повышением уровня безопасности сервиса. В ближайшее время компания добавит возможность верификации аккаунта с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую осуществляется вход на портал Госуслуг.

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gpointstudio — freepik.com
gpointstudio — freepik.com

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