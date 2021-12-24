Авито усилил защиту профилей пользователей

Пользователям Авито стала доступна двухфакторная аутентификация: теперь в личном кабинете можно установить защиту входа с помощью кода из смс или пуш-уведомлений. Его использование помогает дополнительно обезопасить аккаунт. При этом, новый функционал не осложняет вход на платформу.



— Наша задача как крупнейшего сервиса онлайн объявлений — обезопасить клиентов и создать у пользователей привычку безопасного поведения в цифровой среде на нашей платформе и в других онлайн и оффлайн сервисах. Авито постоянно развивает технологии, чтобы сделать использование сервиса максимально удобным и безопасным. Нас радует, что это ценят: опция «Безопасный вход» появилась на сайте совсем недавно, но ее уже успели подключить более 500 тысяч человек. Мы советуем всем пользователям подключить этот функционал, чтобы обеспечить максимальную безопасность аккаунта. Большинство пользователей платформы обращают внимание на наполнение профилей — дату создания, рейтинги, отзывы, историю объявлений. Подключая двухфакторную аутентификацию, вы повышаете сохранность этих данных, а это значит, что вам будут больше доверять, — говорит директор департамента Trust&Safety Авито Андрей Рыбинцев.

