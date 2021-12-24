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В Петербурге задержали предполагаемого наркоботаника. Кусты цвели по трем адресам

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Жителя Колпино подозревают в выращивании наркотика. Траву собирали по трем адресам, нашлось кое-что и в машине. Уголовное дело, по которому обыскивали петербуржца, было возбуждено еще осенью.

Как стало известно «Фонтанке» 24 декабря, накануне в Колпино задержали безработного 38-летнего мужчину. В его квартире на Заводском проспекте при обыске нашли больше 600 граммов высушенной травы, 30 кустов и набор агронома. В квартире матери подозреваемого росли еще 27 кустов.

Наведались оперативники и на дачу в Тельмановском поселении. С места изъяли более 2 килограммов готового продукта, 29 кустов и 6 пакетов с растительным веществом. В машине задержанного нашли еще 200 граммов запрещенного.

© Фонтанка.Ру

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