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В России выявили менее 25 тысяч случаев коронавируса за сутки. Петербург снова на втором месте по стране

За последние сутки в России выявили 24 703 новых случая коронавируса. Об этом 24 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

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Заболеваемость по стране продолжает снижаться: накануне было 25 667 случаев. В Петербурге падение совсем незначительное: 2 117 заразившихся за 24 часа против 2 198 вчера. Это снова второе место по России после Москвы с 2 126 заболевшими.

Летальная статистика также падает, но совсем немного: впервые с 18 октября за сутки зафиксировано менее 1 000 смертей (998). Накануне умерших было 1 002. В Петербурге зафиксировали 55 летальных исходов (ровно столько же было вчера), в Москве 75 (77 накануне).

За весь период пандемии в России выявили 10 343 353 случая коронавируса, из них 839 762 — в Петербурге. Скончались 302 269 человек, из них 27 629 — в Петербурге.

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Комментарии (2)

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Если всё так и есть - верните горожанам многопрофильную больницу номер два в Озерках, сорваны все графики плановых операций!
Static
Новый год встретим без ограничений, а там и посчитаемся.
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