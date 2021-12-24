В России выявили менее 25 тысяч случаев коронавируса за сутки. Петербург снова на втором месте по стране

Заболеваемость по стране продолжает снижаться: накануне было 25 667 случаев. В Петербурге падение совсем незначительное: 2 117 заразившихся за 24 часа против 2 198 вчера. Это снова второе место по России после Москвы с 2 126 заболевшими.



Летальная статистика также падает, но совсем немного: впервые с 18 октября за сутки зафиксировано менее 1 000 смертей (998). Накануне умерших было 1 002. В Петербурге зафиксировали 55 летальных исходов (ровно столько же было вчера), в Москве 75 (77 накануне).



За весь период пандемии в России выявили 10 343 353 случая коронавируса, из них 839 762 — в Петербурге. Скончались 302 269 человек, из них 27 629 — в Петербурге.

