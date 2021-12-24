Петербургу со снегом насыпало пробок. Фуры сходят с дистанции, а автобусы меняют маршруты

Как сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок», в связи с метеоусловиями временно изменили трассу автобуса №198. Причиной стал заблокированный «карман» на улице Михаила Дудина. А также укоротили трассу автобуса №319 до перекрестка Приморского и Средневыборгского шоссе.
Проблемы с проездом этим утром оказались не только у автобусов. Заречная улица на Парнасе за ночь внезапно стала однополосной, сообщает участница группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» Мария. На снятых ею кадрах видно, что из-за снега водители вынуждены «ползти» по ней друг за другом в одном ряду.
По данным «Яндекс.Пробок», в утренний час пик максимальная загруженность дорог в Петербурге составила 7 баллов. Это на 1 балл больше и чем накануне, и чем обычно в пятницу. Больше всего были загружены участки: Индустриальный проспект — проспект Большевиков к Шафировскому, проспект Славы — Народная улица к Московскому и Приморский проспект в центр. Там заторы дотянули до 8 баллов. После 10 часов пробки в городе по-прежнему аномально высокие: шесть баллов вместо обычных четырех.
Не обошлось и без аварий. На Петергофском шоссе, между «Жемчужной плазой» и ЛЭМЗ, столкнулись кроссовер и легковая, пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Игорь. От удара кроссовер заскочил на заснеженный газон, а легковую развернуло. «Стоят скорая и пожарная машины», — добавляет очевидец.
На Ропшинском шоссе фура «сошла с дистанции», пишет Андрей. Машину развернуло поперек дороги, а передними колесами она оказалась в кювете.
Еще один грузовик не удержался на дороге минувшей ночью. На проспекте Народного Ополчения, напротив железнодорожной станции Лигово, шаланда не вошла в поворот и врезалась в столб, сообщает Кирилл. Столб не упал, зато принял «новогоднюю» форму карамельной трости.
Самые крупные пробки утра собрались:
- на Колтушском шоссе, проспекте Косыгина, Заневском проспекте и проспекте Энергетиков — 7,3 км от КАД до Якорной улицы;
- на внутреннем кольце КАД — 6,5 км от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса;
- на внутреннем кольце КАД — 6,1 км от Мурманского шоссе до проспекта Обуховской Обороны;
- на Пулковском шоссе — 5,5 км от мемориального комплекса «Пулковский рубеж» до КАД;
- на Приморском шоссе и Приморском проспекте — 4,3 км от Яхтенной улицы до улицы Академика Шиманского.