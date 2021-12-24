Петербургу со снегом насыпало пробок. Фуры сходят с дистанции, а автобусы меняют маршруты

Как сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок», в связи с метеоусловиями временно изменили трассу автобуса №198. Причиной стал заблокированный «карман» на улице Михаила Дудина. А также укоротили трассу автобуса №319 до перекрестка Приморского и Средневыборгского шоссе.

Проблемы с проездом этим утром оказались не только у автобусов. Заречная улица на Парнасе за ночь внезапно стала однополосной, сообщает участница группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» Мария. На снятых ею кадрах видно, что из-за снега водители вынуждены «ползти» по ней друг за другом в одном ряду.

По данным «Яндекс.Пробок», в утренний час пик максимальная загруженность дорог в Петербурге составила 7 баллов. Это на 1 балл больше и чем накануне, и чем обычно в пятницу. Больше всего были загружены участки: Индустриальный проспект — проспект Большевиков к Шафировскому, проспект Славы — Народная улица к Московскому и Приморский проспект в центр. Там заторы дотянули до 8 баллов. После 10 часов пробки в городе по-прежнему аномально высокие: шесть баллов вместо обычных четырех.

Не обошлось и без аварий. На Петергофском шоссе, между «Жемчужной плазой» и ЛЭМЗ, столкнулись кроссовер и легковая, пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Игорь. От удара кроссовер заскочил на заснеженный газон, а легковую развернуло. «Стоят скорая и пожарная машины», — добавляет очевидец.