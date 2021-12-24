В Петербурге курьер решил стать угонщиком. У KIA в самый неподходящий момент сел аккумулятор

Угнанный автомобиль полицейские вернули хозяйке во Фрунзенском районе Петербурга. Севший аккумулятор не дал угонщику довести свой план до конца.
Как стало известно «Фонтанке» 24 декабря, накануне сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне 27-летнего петербуржца. Автомобиль КИА Ceed исчез две недели назад с Альпийского переулка. Хозяйка оценила потерю в 600 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).
Позже полицейские нашли угнанный автомобиль в одном из автосервисов на Хрустальной улице в Невском районе. Машину изъяли, а предполагаемого угонщика доставили в отдел полиции.
«Задуманное преступление осуществить злодею помешали непредвиденные обстоятельства. Пока похищенная иномарка ожидала в «отстойнике» своей дальнейшей транспортировки по преступной схеме, у автомобиля сел аккумулятор. Тогда злоумышленник остановил проезжающий автомобиль, чтобы от его аккумулятора запустить двигатель похищенной иномарки. «Прикурить» аккумулятор КИА возможности не было, и водитель предложил отбуксировать похищенный автомобиль в автосервис к приятелю-электрику в Невский район. Злоумышленник согласился и вскоре был задержан полицейскими», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Задержанный мужчина работал в «Яндекс.Доставке», в соцсетях он указал, что трудится в ООО «Криминал». В прошлом у него судимости за незаконный оборот наркотиков и нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.