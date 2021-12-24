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В Петербурге курьер решил стать угонщиком. У KIA в самый неподходящий момент сел аккумулятор

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Угнанный автомобиль полицейские вернули хозяйке во Фрунзенском районе Петербурга. Севший аккумулятор не дал угонщику довести свой план до конца.

Как стало известно «Фонтанке» 24 декабря, накануне сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне 27-летнего петербуржца. Автомобиль КИА Ceed исчез две недели назад с Альпийского переулка. Хозяйка оценила потерю в 600 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Позже полицейские нашли угнанный автомобиль в одном из автосервисов на Хрустальной улице в Невском районе. Машину изъяли, а предполагаемого угонщика доставили в отдел полиции.

«Задуманное преступление осуществить злодею помешали непредвиденные обстоятельства. Пока похищенная иномарка ожидала в «отстойнике» своей дальнейшей транспортировки по преступной схеме, у автомобиля сел аккумулятор. Тогда злоумышленник остановил проезжающий автомобиль, чтобы от его аккумулятора запустить двигатель похищенной иномарки. «Прикурить» аккумулятор КИА возможности не было, и водитель предложил отбуксировать похищенный автомобиль в автосервис к приятелю-электрику в Невский район. Злоумышленник согласился и вскоре был задержан полицейскими», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Задержанный мужчина работал в «Яндекс.Доставке», в соцсетях он указал, что трудится в ООО «Криминал». В прошлом у него судимости за незаконный оборот наркотиков и нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

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Комментарии (3)

172351312
Вопрос к Яндекс Доставке - по сути человек с таким прошлым может выступать и в роли наводчика. Работая курьером он видит часто обстановку внутри и понимает когда дома нет хозяев. Ау, Яндекс, что делаешь? Или как всегда, хата с краю, ничего не знаю?
Abu-Denis
Место работы - ООО «Криминал»...
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