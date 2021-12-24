В Петербурге курьер решил стать угонщиком. У KIA в самый неподходящий момент сел аккумулятор

Угнанный автомобиль полицейские вернули хозяйке во Фрунзенском районе Петербурга. Севший аккумулятор не дал угонщику довести свой план до конца.

Как стало известно «Фонтанке» 24 декабря, накануне сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне 27-летнего петербуржца. Автомобиль КИА Ceed исчез две недели назад с Альпийского переулка. Хозяйка оценила потерю в 600 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Позже полицейские нашли угнанный автомобиль в одном из автосервисов на Хрустальной улице в Невском районе. Машину изъяли, а предполагаемого угонщика доставили в отдел полиции.