Полиция задержала в Москве подозреваемого в избиении сына Дацика (Рыжего Тарзана)

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в избиении в центре Москвы двух подростков, в том числе сына российского бойца смешанного стиля (ММА) Вячеслава Дацика (больше известного как Рыжий Тарзан). Об этом 24 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что задержан 38-летний мужчина, проживающий в том же доме, где произошло нападение. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
Накануне сообщалось, что неизвестный, предположительно в состоянии наркотического опьянения, избил в подъезде на Нижней Сыромятнической улице в Москве двух подростков и скрылся. Пострадавшие, среди которых и сын Дацика, госпитализированы в детскую городскую клиническую больницу св. Владимира. У них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, ушибы и гематомы.