Полиция задержала в Москве подозреваемого в избиении сына Дацика (Рыжего Тарзана)

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в избиении в центре Москвы двух подростков, в том числе сына российского бойца смешанного стиля (ММА) Вячеслава Дацика (больше известного как Рыжий Тарзан). Об этом 24 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Собеседник агентства уточнил, что задержан 38-летний мужчина, проживающий в том же доме, где произошло нападение. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

