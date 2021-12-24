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В астраханской коронавирусной больнице начался пожар, погибли двое

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Реанимация больницы с коронавирусными больными горит в Астрахани утром 24 декабря. Уже известно о двух смертях.

О гибели двух человек сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Уточняется, что сам по себе огонь уже потушен. Он занял площадь в 15 квадратных метров. Что послужило причиной возгорания — пока неизвестно.

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Комментарии (3)

Abu-Denis
Опять кислородные аппараты Уральского приборостроительного завода?
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