«Вообще никакой необходимости что-то делать нет». В Москве не собираются ужесточать ковидные ограничения

Только за первые дни текущей недели заболеваемость в Москве упала на 15 процентов. Столичные власти не видят повода для ужесточения коронавирусного режима.

Своим мнением 24 декабря поделилась вице-мэр Анастасия Ракова. По ее словам, даже с самыми минимальными ограничениями заболеваемость в Москве падает, и стремительно. Она добавила, что штамм «дельта» уже вряд ли сможет поднять ту волну, с которой пришлось столкнуться летом и осенью. «Растет иммунная прослойка, количество вакцинированных и ревакцинированных. Поэтому сейчас нет вообще никакой необходимости что-то делать», — добавила чиновница с разговоре с РИА Новости.