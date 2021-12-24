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«Вообще никакой необходимости что-то делать нет». В Москве не собираются ужесточать ковидные ограничения

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Только за первые дни текущей недели заболеваемость в Москве упала на 15 процентов. Столичные власти не видят повода для ужесточения коронавирусного режима.

Своим мнением 24 декабря поделилась вице-мэр Анастасия Ракова. По ее словам, даже с самыми минимальными ограничениями заболеваемость в Москве падает, и стремительно. Она добавила, что штамм «дельта» уже вряд ли сможет поднять ту волну, с которой пришлось столкнуться летом и осенью. «Растет иммунная прослойка, количество вакцинированных и ревакцинированных. Поэтому сейчас нет вообще никакой необходимости что-то делать», — добавила чиновница с разговоре с РИА Новости.

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Комментарии (1)

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