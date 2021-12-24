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Спецборт МЧС РФ доставил во Вьетнам 100 тысяч доз «Спутника Лайт»

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Специальный борт МЧС РФ Ил-76 доставил в столицу Вьетнама Ханой 100 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» в четверг, 23 декабря. Информация об этом появилась в пресс-службе ведомства.

«МЧС России проводит срочную гуманитарную операцию по оказанию помощи населению социалистической республики Вьетнам», — заявили в министерстве.

В пресс-службе ведомства отметили, что гуманитарная операция была произведена по поручению президента России Владимира Путина.

В начале декабря премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи в Москве обсуждал возможность поставки «Спутника Лайт» во Вьетнам с президентом страны Нгуен Суан Фуком.

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Комментарии (1)

VKuser2955471
Я безусловно - ЗА !!!! !!!!
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Но насколько это может помочь более чем 100 миллионной стране ?

При всём уважении к Вьетам отдельно,
а также к ненормальному стремлению к уничтожению России Пиндосо-еврорейховско-польскими СМИ в предыдущие десятилетия.
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