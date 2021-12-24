Спецборт МЧС РФ доставил во Вьетнам 100 тысяч доз «Спутника Лайт»

Специальный борт МЧС РФ Ил-76 доставил в столицу Вьетнама Ханой 100 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» в четверг, 23 декабря. Информация об этом появилась в пресс-службе ведомства.



«МЧС России проводит срочную гуманитарную операцию по оказанию помощи населению социалистической республики Вьетнам», — заявили в министерстве.

В пресс-службе ведомства отметили, что гуманитарная операция была произведена по поручению президента России Владимира Путина.

В начале декабря премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи в Москве обсуждал возможность поставки «Спутника Лайт» во Вьетнам с президентом страны Нгуен Суан Фуком.