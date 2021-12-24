Высоту орбиты МКС собираются уменьшить на 1,8 км

Высоту орбиты МКС уменьшат почти на два километра в пятницу, 24 декабря. Маневр совершат для того, чтобы сформировать начальные баллистические условия для выведения на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-21» и посадки спускаемого аппарата корабля «Союз МС-19», которые запланированы на 2022 год.



«В соответствии с программой полета Международной космической станции на 24 декабря 2021 года запланирована коррекция высоты орбиты МКС», — сообщило ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роскосмоса. https://tass.ru/kosmos/13288429