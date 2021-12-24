На Поклонной горе. Как живут христиане-баптисты в Петербурге

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Служба

Воскресное утро. Город еще спит, но в храмы Петербурга потихоньку стекается народ: ведь это главный для христиан день недели, когда нужно послужить Господу. Внимательный человек заметит, что в Озерках многие люди, выходя из метро, спешат в сторону Верхнего Суздальского озера. Они держат путь на Поклонную гору, где стоит красивая церковь в неорусском стиле. Колокольня шатром, традиционный купол-луковица, но на входе — непривычная табличка: «Местная религиозная организация — церковь евангельских христиан-баптистов». Еще больше удивляет обстановка внутри: длинные ряды кресел, большие балконы, вместо алтарной апсиды — кафедра и хоры. Такой интерьер храмов характерен для западных христианских конфессий. Отчасти так и есть.



Мы — в том месте, где тесно сплелись восток и запад, русский менталитет и европейское стремление к реформам в религиозной жизни. Мы в самой крупной баптистской церкви Северной столицы. Причем община молится в этих стенах ни много ни мало — 60 лет. Как так получилось, расскажем чуть позже. А пока посмотрим, как служат и о чем просят Бога евангельские христиане.

Прежде всего, поражает большой хор — человек 30 — под управлением профессионального дирижера. За три часа богослужения поют десятки религиозных гимнов: в основном, переложения псалмов, но, в отличие от православной церкви, — на русском языке. В том числе молитву «Отче наш».

Основу службы составляют две проповеди — на отрывки из Ветхого и Нового заветов. Причем одну из них готовит и произносит мирянин. Это одна из особенностей баптистской церкви: говорят с амвона не только пасторы. Все поднимающиеся на кафедру обращаются к Богу своими словами: сложившихся текстов молитв нет, за исключением разве что общепринятых «Отче наш» и «Символа веры».



«Давайте помолимся за тех, кто сейчас болеет ковидом и переживает постковидный синдром», — звучит с кафедры в разгар собрания.

Чтобы всем было видно и слышно, ведется трансляция на больших экранах. Для людей с нарушениями слуха в молитвенном зале предусмотрены наушники. Работают и сурдопереводчики. Те, кто по разным причинам не смог присутствовать лично, участвуют онлайн — благодаря современной звуковой и видеоаппаратуре качество изображения хорошее.



Воскресное богослужение Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Все участники хора — прихожане Дома молитвы Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Баптисты много поют вместе во время богослужения Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Работает сурдопереводчик Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Наушники для слабослышащих прихожан Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Как и в православии, кульминация службы — Хлебопреломление. Это одно из таинств, о котором упоминается в Библии и которое совершают христиане всех конфессий. Верующие вспоминают Тайную вечерю накануне ареста, во время которой Иисус Христос благословил хлеб и вино, назвав их своими Телом и Кровью. Суть христианской веры в понимании баптистов заключается в том, что люди не могут своими силами измениться и очиститься от грехов, чтобы попасть в Царствие Божье. Но Бог послал Сына Своего, который не только заплатил за грехи людей, но и дал возможность соединиться с Богом — источником святости и вечной жизни. Это единение верующие провозглашают, совершая причастие.



На этот раз в Господней трапезе участвуют около 900 человек — почти все, кто пришел на утреннее богослужение. Освященные хлеб и вино раздают с соблюдением пандемийных правил — в перчатках и индивидуально для каждого.



Хлебопреломление: проповедники и другие члены общины разделяют хлеб Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Молитва перед причастием Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Верующие вкушают Тело Христово Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Раздача освященного вина — Крови Христовой Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Момент причастия Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Прежде чем разойтись, община знакомится с новыми членами церкви. К микрофону выходят четыре человека и рассказывают о себе и о своем пути к Богу и в церковь. Юноша из Молдовы, девушка из Ростовской области, семейная пара (Калининград и Украина). Из их рассказов получается, что все они родились в неверующих семьях, но разные события подтолкнули их к тому, чтобы посмотреть вглубь и изменить свою жизнь.

Кстати, на службе очень много молодых лиц — симпатичных, открытых, настоящих. Много и детей — несмотря на то, что баптисты детей не крестят, оставляя за ними право выбора своего пути. Воспитание будущих членов церкви происходит в воскресной школе (на минуточку, в ней 300 учеников) и в детском хоре, а также в летних лагерях.

«Братья и сестры, те, кто нуждается в детской одежде, могут после службы спуститься вниз и выбрать хорошие вещи, привезенные членами общины», — звучит последнее объявление.



Новый член общины рассказывает о себе Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Дети перед занятием в воскресной школе также присутствуют на службе Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Собрание закончено. Члены общины продолжают общение в чайной, где можно вкусно поесть, а мы идем на экскурсию по бывшей православной церкви, ныне — молитвенному дому на Поклонной горе. Это самая крупная баптистская община Петербурга: в ее рядах около полутора тысяч человек. Всего в городе и области около трех с половиной тысяч приверженцев этого христианского течения.

Храм

Об истории здания рассказывает диакон, он же архивариус Российского союза евангельских христиан-баптистов Алексей Синичкин.

Обывателю может показаться, что баптистское движение появилось на постсоветском пространстве после перестройки, когда в нашу страну начали приезжать западные проповедники. Но это не так. По словам нашего собеседника, в Петербурге община евангелистов преодолела 150-летний рубеж.

Начало ей, действительно, положили миссионеры из Европы, которые сплотили вокруг себя тех, кто хотел изучать Библию — Священное Писание.

Что интересно, первыми баптистами в столице Российской империи были как жившие здесь немцы, так и местные представители знати. Они разделяли несколько принципов: крещение не по факту рождения, а по вере; глубокое изучение текста Библии и жизнь по ней. Так как в царской России переход в инославие был официально невозможен, баптисты находились на нелегальном положении.



Короткий расцвет наступил в 1905 году, когда Николай II своим указом провозгласил свободу вероисповедания. Уже внушительная к тому времени баптистская община на Неве затеяла грандиозную по тем временам стройку Дома Евангелия на 24-й линии Васильевского острова.

«Строительство обошлось в 220 тысяч рублей, это огромные деньги: около 400 миллионов на сегодняшний день, — рассказывает Алексей Синичкин. — Собирали по всему миру: по рублю, по доллару. Я видел списки пожертвований — их не Рокфеллер дал, а простые баптисты из разных стран. Кстати, у Рокфеллера и не взяли деньги. Он предложил их и даже перевел, но наши братья отказались и вернули. Не потому, что он американец, а потому что с его именем были связаны нефть и война. Наши деды сказали: мы с войной никакого дела иметь не хотим. Так что спасибо, мы как-нибудь сами».



Алексей Синичкин Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







25 декабря 1911 года, в праздник Рождества Христова, Дом Евангелия был открыт. В особняке в стиле модерн с огромной надписью «Бог есть любовь» закипела жизнь: кроме богослужений, община проводила чаепития, молодежные собрания, благотворительные мероприятия. И, конечно же, собиралась для изучения Писания.



Но в 1930 году Дом Евангелия разделил участь остальных храмов Петербурга — был конфискован, а все мужчины церкви репрессированы. Здание передали заводу «Электроаппарат».

Баптистские группы еще пытались собираться по разным адресам, но к 1937 году в Ленинграде не осталось ни одной действующей общины этого течения.

Как ни парадоксально, ситуацию изменила Великая Отечественная война и случившееся после нее небольшое «потепление». В 1946 году обществу евангельских христиан-баптистов передали здание бывшего православного храма на Большой Охте. Оно не вмещало всех желающих, ведь прихожанами церкви было более трех тысяч человек. Тем не менее, верующие отремонтировали здание, организовали хор из 110 человек. Службы проходили и в праздники, и в будни.

Однако в 1961 году городские власти решили храм снести. Снова пришлось переезжать. Ленгорисполком предложил бывшую церковь Святой Троицы в Озерках — вдвое меньшую по площади. Примечательно, что она была построена в одно десятилетие с Домом Евангелия. В ее освящении принимал участие Иоанн Кронштадтский. Храм успел побывать и складом, и цехом химических красок, поэтому находился в запущенном состоянии. Скорее всего, городские власти, выбирая место, предпочли такое решение, чтобы баптисты не «мозолили глаза».

«Это сейчас Озерки — фешенебельное место, а тогда была глухомань, — объясняет историк. — Сегодня это все равно, что на окраине Ленинградской области получить место. Машин ни у кого не было: ездили на трамвае и автобусе с Петроградской стороны. Но выбора не было: начали ремонт, отремонтировали, сняли леса. 1 февраля 1962 года состоялось открытие молитвенного дома по тогдашнему адресу: Ленинград К-37, Поклонная гора, Троицкая улица, дом №29-а.Так что нынче церкви на Поклонной горе исполняется 60 лет». Сохранились документальные кадры, снятые в 1970 году. На черно-белой пленке, запечатлевшей момент причастия, видно: в церковном зале буквально яблоку негде упасть. Эту запись легко найти в Интернете.



Фото: Фото предоставлено Алексеем Синичкиным Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В конце 70-х годов баптистам разрешили расширить пространство, которого очень не хватало. 4 сентября 1979 года главный архитектор Ленинграда Геннадий Булдаков утвердил строительную документацию, которую разрабатывал ЛенНИИпроект. Были пристроены два балкона, хоровая часть, под полом оборудован баптистерий для крещения. Строительные работы завершились 30 января 1983 года. Так что, по сути, сегодня Дом молитвы состоит из двух соединенных зданий. На вопрос, комфортно ли евангельским христианам молиться в храме другой конфессии, Алексей Синичкин отвечает так: «Насколько я знаю, сейчас идет диалог с православной церковью о здании, в котором находится наша община. В переговорах принимают участие представители администрации города — процесс весьма непростой. Мы понимаем, что для большой общины будет лучше переехать в два здания, на севере и юге города, и затем передать храм в лоно РПЦ. Но самый принципиальный вопрос — Дом Евангелия на Васильевском острове. Формально он нам возвращен, фактически же у нас нет туда доступа. Надеюсь, решение вопроса не растянется на годы. Во всех баптистских церквях России, да и не только, знают о проблеме Дома Евангелия и молятся, чтобы мы получили назад то, что строили наши деды».



Билли Грэм проповедует в Доме Молитвы на Поклонной горе. Ленинград, 1984 Фото: Фото предоставлено Христианским центром «Возрождение» Хористы и служители Дома молитвы, 1985 год Фото: Фото предоставлено Алексеем Синичкиным Водное крещение, 1957 год Фото: Фото предоставлено Алексеем Синичкиным Водное крещение, 1957 год Фото: Фото предоставлено Алексеем Синичкиным Открытие Дома молитвы в 1983 году Поделиться Поделиться







«Фонтанка» подробно рассказывала о ситуации с Домом Евангелия. С момента нашей публикации прошел год, не принесший, по сути, никаких изменений.

Служение

Чем живет община евангельских христиан сегодня? Учитывая, что она представляет собой типичный срез общества — врачи, профессора, полицейские, военнослужащие, бизнесмены, чиновники, студенты, пенсионеры, — ее волнуют те же проблемы, что и всех остальных. Например, пандемия и вакцинация. У членов церкви разная точка зрения на происходящее, градус обсуждений бывает высок. Разумные прислушиваются к пастору, который рассуждает так:

«Я думаю, что нас кто-то пытается прибить к земле, — считает пастор церкви на Поклонной горе Антон Третьяк. — Я имею в виду даже не людей, а непрекращающуюся борьбу Неба и тьмы. Этот страх за свою плоть — не духовный. Иисус сказал: не бойтесь убивающих тело, бойтесь того, кто душу может погубить. А мы начинаем бояться прививок, как будто бы от этого вся наша жизнь зависит. Это не по-христиански, я считаю».

Не видит духовной проблемы священнослужитель и в пресловутых QR-кодах, при упоминании о которых многие начинают вспоминать Апокалипсис.

«Это древняя религиозная спекуляция — везде видеть антихриста, — убежден пастор. — То Владимир Ильич Ленин был антихристом, то Петр Первый. Сколько их еще будет? И это все отвлекает людей от того, чтобы говорить о Боге, о Евангелии. Из некоторых, бывает, слово не вытянешь, а тут вдруг человек расцветает — у него есть все ответы на вопросы про вакцинацию. Он смотрит видеоролики километрами. Это явно какое-то обольщение. Я считаю, кто духовно слаб, не пободрствовал, попадает в эту ловушку и начинает заниматься борьбой, которая никуда не приведет».



Часть молитвенного зала, пристроенная в 1984 году Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Текст «Символа веры» в храме Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Гораздо более актуальной проблемой баптистская церковь считает нарко- и алкозависимость. На свои средства община содержит центр социальной помощи в деревне Губаницы, где зависимые люди в течение восьми месяцев освобождаются от пагубных привычек. С ними работают те, кто сам прошел через подобный опыт в жизни и может адекватно оценить состояние подопечных. Кстати, этические принципы баптистов предполагают полный отказ от спиртного и табака.

Работают евангелисты и с бездомными — кормят их. Помогают заключенным и их семьям. Также среди прихожан есть выходцы из Киргизии — они собирают вокруг себя земляков, проповедуют им Евангелие и при желании готовят к крещению.

И, конечно, продолжается миссионерское служение. В июле 2022 года в Ледовом дворце будет проходить международный фестиваль «Надежда». К нему церковь готовится уже сейчас. Ведь, возможно, благодаря ему у кого-то произойдет самая важная в жизни Встреча.

Пастырь

В 1990 году описанным в начале текста маршрутом от метро «Озерки» шел к церкви на Поклонной горе советский студент техникума Антон Третьяк. Комсомолец шел и боялся, ведь однажды отец сказал ему, что баптисты... приносят в жертву детей.

«Иду и думаю: а вдруг меня там схватят? — смеется, вспоминая, Антон Иванович. — Ну ладно, решил, сяду где-нибудь с краешку, а если начнется какая-то заваруха, быстренько убегу. Пришел, сел на балконе. Смотрю: чисто, мило. Говорят просто, читают Евангелие, объясняют его. Улыбаются друг другу. И вроде не убивают никого».

А привели 17-летнего ленинградца в дом молитвы вопросы, которые мучили с детства. Есть Бог или нет? Смерть — точка или многоточие? Как победить зло в своем сердце? Чтобы получить ответы, даже ставил «научный эксперимент», бросал Небу вызов, но яснее не становилось. Однажды на уроке литературы (проходили «Преступление и наказание») учительница сказала: каждый образованный человек должен прочитать Евангелие — хотя бы для того, чтобы понимать произведения классиков. Это так запало в душу студенту, что он выписал журнал «Литературная учеба», анонсировавший публикацию всех четырех священных книг в современном переводе. И увидел в этих текстах Христа, который говорил пронзительную правду о нем, об Антоне.



Антон Третьяк Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Антон Третьяк Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Чтобы получить настоящий Новый завет, который в те времена достать было трудно, юноша не поленился и купил билет на большой христианский фестиваль в СКК. Тогда подобные мероприятия привлекали тысячи людей, которые совсем ничего не понимали в вере, но хотели разобраться. Там-то Антон Третьяк и получил приглашение в церковь на Большой Озерной улице.

С первых же дней в баптисткой общине начал ходить на занятия, где подробно разбирали Евангелие от Иоанна. Несколько месяцев готовился к крещению и, наконец, его принял. После обращения нового члена церкви пригласили к микрофону — рассказать о себе.

«Я так переволновался: во рту пересохло, руки трясутся. Что рассказывать? — вспоминает наш герой. — Помню, как-то даже пошутил, вспомнил про «жертвоприношения» детей. Все посмеялись. А я сел и сказал себе: больше никогда, ни под каким пулеметом, я к этому микрофону не выйду».

Через 15 лет Антон Третьяк стал пастором. На вопрос, за что он любит свою церковь, священнослужитель отвечает так: «Тридцать лет назад, принимая крещение в баптисткой церкви, я думал: если стану членом этой церкви, на мне всегда будет это странное название, как клеймо. За что я плачу такую цену? И я отвечал себе так: это цена того, что здесь я могу реализовать то желание, которое дает мне Бог, — жить и служить согласно Его слову. Быть в простоте Христовой, жить в обществе людей, которые хотят того же. Помогать друг другу, читать и размышлять над Его истиной. Нести это Слово другим людям».

48-летний Антон Иванович живет в обычной петербургской панельке, вместе с женой, тремя детьми, собакой породы бигль и домашней крысой. Он не сделал карьеру, не заработал большущих денег (можно перечислять и другие «не», которые в обывательском понимании сегодня характеризуют успешность). Но это человек, у которого есть главное счастье — быть самим собой. И с Богом, наверняка добавил бы наш герой.

Словарь церковных терминов и названий

Апсида — выступ, как бы пристроенный к храму, чаще всего полукруглый. Внутри апсиды находится алтарь.

Баптизм (от греческого баптизо, что означает «крестить», «погружать») — религиозное течение протестантского толка, возникшее в Европе в XVII веке. В его основе — «крещение по вере», то есть при условии твердых христианских убеждений и отказа от греховного образа жизни. Крещение детей отвергается, членами баптистских церквей должны быть только «рождённые свыше» взрослые люди, принявшие водное крещение.

Евангелие от Иоанна — четвертая книга Нового Завета, автором которой является любимый ученик Христа Иоанн Богослов. В отличие от остальных книг Евангелия, которые в большей степени являются повествовательными, Евангелие Иоанна Богослова называют самым «духовным» и философским.

Кафедра — возвышение для проповедников в христианской церкви.

«Символ веры» — молитва, в которой кратко и точно излагаются основы вероучения.

Собрание — богослужение в баптистской церкви.

Пастор (пастырь) — в западном христианстве человек, призванный для публичной проповеди и совершения таинств. Синонимы: священнослужитель, пресвитер.

Хлебопреломление (причастие, евхаристия, вечеря Господня) — таинство, которое практикуется практически всеми христианами. Верующие вкушают Тело и Кровь Иисуса Христа под видом хлеба и вина и, согласно их вероучению, через это соединяются непосредственно с самим Богом. Совершение евхаристии составляет основу главного христианского богослужения.

Анастасия Коренькова, «Фонтанка.ру»

Консультант проекта: архивариус РСЕХБ Алексей Синичкин

Консультант проекта: Дмитрий Коларьков

Материал подготовлен специально для ЦРО «Объединение церквей евангельских христиан-баптистов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области»

