Правительство одобрило предоставление госгарантии «Аэрофлоту» на 23 млрд рублей

«Аэрофлот» в 2021 году получит госгарантии в общем размере до 23 млрд рублей. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 23 декабря.
«Предоставить в 2021 году в обеспечение исполнения обязательств публичного акционерного общества «Аэрофлот — российские авиалинии» <...> государственную гарантию Российской Федерации на сумму до 23 млрд рублей в обеспечение исполнения обязательств <...> по возврату части суммы кредита, составляющей до 50% фактически предоставленной суммы кредита, привлекаемого <...> в публичном акционерном обществе «Сбербанк России» <...> на сумму до 46 млрд рублей на срок до 5 лет», — говорится в распоряжении.
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» собирается привлечь у Сбербанка кредит на сумму до 46 млрд рублей, совет директоров перевозчика одобрил это решение.