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Правительство одобрило предоставление госгарантии «Аэрофлоту» на 23 млрд рублей

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«Аэрофлот» в 2021 году получит госгарантии в общем размере до 23 млрд рублей. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 23 декабря.

«Предоставить в 2021 году в обеспечение исполнения обязательств публичного акционерного общества «Аэрофлот — российские авиалинии» <...> государственную гарантию Российской Федерации на сумму до 23 млрд рублей в обеспечение исполнения обязательств <...> по возврату части суммы кредита, составляющей до 50% фактически предоставленной суммы кредита, привлекаемого <...> в публичном акционерном обществе «Сбербанк России» <...> на сумму до 46 млрд рублей на срок до 5 лет», — говорится в распоряжении.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» собирается привлечь у Сбербанка кредит на сумму до 46 млрд рублей, совет директоров перевозчика одобрил это решение.

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Комментарии (3)

Яхта
Этот совет директоров если урежет свои аппетиты в зарплатах и премиальных может и кредит для аэрофлота ненужен будет.
Hutu
Убыточная компания..... Жадный и вороватый менеджмент.... Пилоты разбегаются в разные стороны......
Артист ритуальных услуг
Это как роснане - гарантии?
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