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После жалобы журналистки, рассказавшей Путину о дефиците угля в Алтайском крае, СК возбудил дело о халатности

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Следователи возбудили уголовное дело о халатности после жалобы журналистки Александры Черданцевой на дефицит угля в некоторых районах Алтайского края. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По версии следствия, в ноябре 2021 года в Локтевском районе (именно его Черданцева привела в качестве примера) произошли перебои с поставками угля для населения. Несмотря на жалобы жителей, органы власти не смогли решить проблему.

«До настоящего времени жители района не могут приобрести уголь в достаточном количестве, что создает угрозу здоровью и благополучию граждан», — добавили в СК.

Следователи изучат обстоятельства, при которых было сорвано начало отопительного сезона, а также дадут правовую оценку действиям ответственных лиц.

Добавим, во время пресс-конференции Владимира Путина журналистка из Алтайского края Александра Черданцева спросила президента о высоких ценах на уголь, из-за которых некоторые муниципалитеты региона столкнулись с дефицитом топлива.

Позже губернатор региона Виктор Томенко заявил, что все муниципалитеты начали отопительный сезон вовремя. По его словам, в отдельных случаях были допущены сбои с привозом угля для населения, но там, где это требовалось, его выделили из краевого резерва. Томенко отметил, что его распределили между теми, кто нуждался. Сегодня, заключил он, уголь для населения есть везде в крае.

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Комментарии (4)

AndrewBarsik
Дешёвый цирк! Каждый, кто обращался к Путину, знает, что никто никогда никаких мер по этим обращениям принимать не будет, а эти обращения будет рассматривать участковый или мастер жилконторы. И только раз в год в ходе дешёвого шоу меры принимаются в режиме он-лайн. Позор и стыд!
Григорич74
Смешно, но по итогу журналистке могут и предъявить обвинение, чтоб не задавала лишних вопросов.
chip1
Суши сухари, Томенко, ты Путина краснеть заставил!
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