После жалобы журналистки, рассказавшей Путину о дефиците угля в Алтайском крае, СК возбудил дело о халатности

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после жалобы журналистки Александры Черданцевой на дефицит угля в некоторых районах Алтайского края. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба регионального управления СКР.



По версии следствия, в ноябре 2021 года в Локтевском районе (именно его Черданцева привела в качестве примера) произошли перебои с поставками угля для населения. Несмотря на жалобы жителей, органы власти не смогли решить проблему.



«До настоящего времени жители района не могут приобрести уголь в достаточном количестве, что создает угрозу здоровью и благополучию граждан», — добавили в СК.

