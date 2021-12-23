Индонезия из-за нехватки денег заменит российские Су-35 французскими и американскими истребителями

Власти Индонезии приняли решение отказаться от приобретения 11 российских истребителей Су-35 из-за нехватки бюджетных средств. Об этом 23 декабря заявил начальник штаба Военно-воздушных сил страны Фаджар Прасетьо, сообщает CNN Indonesia.



«С тяжелым сердцем мы вынуждены отказаться от плана по покупке истребителей Су-35, потому что, как мы изначально говорили, развитие авиации очень зависит от бюджета», — сказал Прасетьо.



Он уточнил, что вместо Су-35 Индонезия закупает французские истребители Dassault Rafale и американские F-15 EX. Первый американский истребитель должен быть поставлен в страну в 2027 году.

