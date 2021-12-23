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Индонезия из-за нехватки денег заменит российские Су-35 французскими и американскими истребителями

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Власти Индонезии приняли решение отказаться от приобретения 11 российских истребителей Су-35 из-за нехватки бюджетных средств. Об этом 23 декабря заявил начальник штаба Военно-воздушных сил страны Фаджар Прасетьо, сообщает CNN Indonesia.

«С тяжелым сердцем мы вынуждены отказаться от плана по покупке истребителей Су-35, потому что, как мы изначально говорили, развитие авиации очень зависит от бюджета», — сказал Прасетьо.

Он уточнил, что вместо Су-35 Индонезия закупает французские истребители Dassault Rafale и американские F-15 EX. Первый американский истребитель должен быть поставлен в страну в 2027 году.

Напомним, Индонезия заключила контракт на поставку 11 российских Су-35 на сумму 1,1 млрд долларов в феврале 2018 года.

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Комментарии (3)

Dimitry Antonov
А что, Россия не может дать займ, помочь иностранному государству, да и в целях поддержки отечественного ВПК?
ДуремарСПб.
Россия вперде!!
Teknox
Ха-ха, из-за нехватки денег они закупают французские и американские истребители. Дешевле что ли?:)
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