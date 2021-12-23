Петербуржец отсудил больше 200 тысяч за поврежденную прорывом трубы машину

Петербуржец отсудил более 200 тысяч рублей за ущерб автомобилю, причиненный прорывом трубы. Иск он подавал к «Теплосети», но деньги в итоге выплатила страховая.



Как сообщает 23 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга, речь шла об аварии, которая случилась осенью прошлого года на проспекте Космонавтов. Истец указал, что его «Шкода Октавия» была сильно повреждена и оценил ущерб в 192 тысячи рублей. Также ему пришлось раскошелиться на мойку, диагностику, оплату такси к месту ремонта и обратно. Учитывая все это, а еще почтовые траты, компенсацию морального вреда, расходы по оплате госпошлины, а также услуг эксперта по составлению досудебной претензии и прочего, сумма взыскания должна была превысить 226 тысяч рублей.

