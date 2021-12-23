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Хотели квартиру, получили срок. В Петербурге осудили похитителей женщины

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В Петербурге осудили двоих мужчин, похитивших местную жительницу, чтобы заполучить ее квартиру. Выходка будет им стоить нескольких лет свободы.

Как сообщает 23 декабря пресс-служба прокуратуры Петербурга, преступление было совершено весной прошлого года. Мужчины задумали обманом завладеть квартирой петербурженки, похитили женщину и насильно удерживали ее, чтобы склонить к подписанию договора купли-продажи.

Теперь один из похитителей проведет в колонии строгого режима 7,5 лет, другой — на год меньше.

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