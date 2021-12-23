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Под Петербургом сломался грузовой поезд и остановил электрички. В одной пассажиры прождали час

Электричка с пассажирами встала между Кузьмолово и Капитолово из-за грузового поезда.

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Об этом 23 декабря сообщают очевидцы в группе «Мегаполис». Пассажирам машинист сообщил, что впереди сломался грузовой состав.

Megapolisonline

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ОЖД, в 14:03 в границах станции Капитолово по техническим причинам был задержан грузовой поезд. На время, которое потребовалось для того, чтобы убрать его с путей, было задержано движение следующих пригородных поездов:

№ 7532 Сосново — Санкт-Петербург на 56 минут;

№ 6537 Девяткино — Васкелово на 20 минут;

№ 6539 Санкт-Петербург — Сосново на 14 минут.

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Комментарии (2)

alexadmin
Сидеть в теплой и отапливаемой ласточке - это почти курорт, вот в обесточенной ЭР2 с деревянными скамейками...
Аллио
Была уже такая ситуация. Совсем недавно. О чём умалчивают? Что за тенденция?
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