Под Петербургом сломался грузовой поезд и остановил электрички. В одной пассажиры прождали час

Об этом 23 декабря сообщают очевидцы в группе «Мегаполис». Пассажирам машинист сообщил, что впереди сломался грузовой состав.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ОЖД, в 14:03 в границах станции Капитолово по техническим причинам был задержан грузовой поезд. На время, которое потребовалось для того, чтобы убрать его с путей, было задержано движение следующих пригородных поездов:
№ 7532 Сосново — Санкт-Петербург на 56 минут;
№ 6537 Девяткино — Васкелово на 20 минут;
№ 6539 Санкт-Петербург — Сосново на 14 минут.