Крепость Копорье приглашает на День открытых дверей

В прошлом году в Копорье обвалилась главная входная арка, и крепость была закрыта. После восстановительных работ посещение крепости снова стало возможно. 25 декабря крепость проведет День открытых дверей. Начало в 14:00.



Тех, кто не испугается снега и холода и доедет до крепости, будут встречать реконструкторы в доспехах, затем можно будет прогуляться по цитадели и услышать рассказ о старейшем фортификационном сооружении Северо-Запада России. Напоследок зрителей ждет яркое «шоу огня».



Те же, кто не сможет посетить Копорье 25 декабря, смогут сделать это позже: крепость будет работать в новогодние праздники в экскурсионном режиме (посещение возможно только в составе экскурсионной группы). А 4, 6 и 8 января детей и взрослых ждет игра по станциям «Найди клад» на территории крепости. Подробности смотрите на сайте крепости.

