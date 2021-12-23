FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -6
73.79р83.15р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Крепость Копорье приглашает на День открытых дверей

0
Печать

После реставрации вновь открывается Копорская крепость. 25 декабря посетителей ждут шоу огня, выстрел из пушки, реконструкторы в доспехах и экскурсия по крепости.

Фото: предоставлено организаторами
ПоделитьсяПоделиться

В прошлом году в Копорье обвалилась главная входная арка, и крепость была закрыта. После восстановительных работ посещение крепости снова стало возможно. 25 декабря крепость проведет День открытых дверей. Начало в 14:00.

Тех, кто не испугается снега и холода и доедет до крепости, будут встречать реконструкторы в доспехах, затем можно будет прогуляться по цитадели и услышать рассказ о старейшем фортификационном сооружении Северо-Запада России. Напоследок зрителей ждет яркое «шоу огня».

Те же, кто не сможет посетить Копорье 25 декабря, смогут сделать это позже: крепость будет работать в новогодние праздники в экскурсионном режиме (посещение возможно только в составе экскурсионной группы). А 4, 6 и 8 января детей и взрослых ждет игра по станциям «Найди клад» на территории крепости. Подробности смотрите на сайте крепости.

0+

Фото: предоставлено организаторами

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний