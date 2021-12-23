Петербург готовится к вечерним пробкам. Австрийскую площадь тормозит «поцелуй в щеку» от самосвала

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Австрийской площади, у дома 16 по Каменноостровскому проспекту, столкнулись легковой автомобиль Volvo и самосвал. Удар пришелся на водительскую дверь легковой.
«Собирается пробка», — пишет очевидец. По данным «Яндекс.Пробок», Каменноостровский проспект плотно стоит в сторону центра от Песочной набережной до Австрийской площади, улица Мира встала от Кронверкской.
По прогнозу аналитиков, с 15 часов пробки в Петербурге начнут расти и к 18 часам достигнут 9 баллов.