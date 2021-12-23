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Петербург готовится к вечерним пробкам. Австрийскую площадь тормозит «поцелуй в щеку» от самосвала

Дороги Петербурга в половине третьего часа дня 23 декабря загружены уже на 6 баллов. Это на 1 балл больше обычного для середины дня четверга. Кое-где ситуацию осложняют ДТП. Например, на Петроградской стороне пробку собирает авария с самосвалом.

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Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Австрийской площади, у дома 16 по Каменноостровскому проспекту, столкнулись легковой автомобиль Volvo и самосвал. Удар пришелся на водительскую дверь легковой.

«Собирается пробка», — пишет очевидец. По данным «Яндекс.Пробок», Каменноостровский проспект плотно стоит в сторону центра от Песочной набережной до Австрийской площади, улица Мира встала от Кронверкской.

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По прогнозу аналитиков, с 15 часов пробки в Петербурге начнут расти и к 18 часам достигнут 9 баллов.

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Комментарии (1)

260569221
Вангую: Пробок не будет!!!!
Все манагеры и офисный планктон- дома
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