Девушка, устроившая «пьяное» ДТП с байкером на Обводном, получила условный срок. BMW она угнала

Фрунзенский районный суд Петербурга вынес приговор девушке, которая села за руль пьяной и сбила мотоциклиста весной этого года. Автомобиль, которым она управляла, оказался чужим.



Как сообщает 23 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 18 апреля, не позднее 12:17, нетрезвая подсудимая, находясь в квартире на улице Бабушкина, неправомерно завладела ключами от чужого BMW 320i. После этого она села за руль припаркованного у дома «БМВ» и уехала, а в 14:54 попала на нем в ДТП.

Приближаясь к перекрестку набережной Обводного канала и Рыбинской улицы на скорости порядка 80 км/ч, девушка проигнорировала красный сигнал светофора, выехала на перекресток и столкнулась с мотоциклом BMW R1200GS, который следовал по Рыбинской в сторону Малодетскосельского проспекта на свой зеленый. В результате байкер получил тяжелые травмы. Столкновение попало на камеру.