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Девушка, устроившая «пьяное» ДТП с байкером на Обводном, получила условный срок. BMW она угнала

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Фрунзенский районный суд Петербурга вынес приговор девушке, которая села за руль пьяной и сбила мотоциклиста весной этого года. Автомобиль, которым она управляла, оказался чужим.

Как сообщает 23 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 18 апреля, не позднее 12:17, нетрезвая подсудимая, находясь в квартире на улице Бабушкина, неправомерно завладела ключами от чужого BMW 320i. После этого она села за руль припаркованного у дома «БМВ» и уехала, а в 14:54 попала на нем в ДТП.

Приближаясь к перекрестку набережной Обводного канала и Рыбинской улицы на скорости порядка 80 км/ч, девушка проигнорировала красный сигнал светофора, выехала на перекресток и столкнулась с мотоциклом BMW R1200GS, который следовал по Рыбинской в сторону Малодетскосельского проспекта на свой зеленый. В результате байкер получил тяжелые травмы. Столкновение попало на камеру.

Подсудимая свою вину признала и принесла извинения потерпевшим. Суд признал ее виновной по ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и п.а ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и приговорил к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением прав на 1 год. Кроме того, гражданский иск хозяина BMW признан судом по праву.

Фото: «Мотосолидарность официальная страница»

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Комментарии (1)

Kezevo
Вот это правда кривосудие!! 1-пьяная, 2-угнала машину , 3 сбила человека = условно! Надо поднять комменты из той новости кто писал про условочку итд...
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