Уральца обвиняют в сборе порнографических фото от девочек. Ему вменяют 140 эпизодов

В Челябинской области заключили под стражу 48-летнего мужчину, обвиняемого более чем в 140 эпизодах преступлений против половой неприкосновенности девочек. Предположительно он просил собеседниц от 9 до 14 лет присылать ему порнографические снимки.
Как сообщает 23 декабря Znak.com со ссылкой на источник в Пластском горсуде, жертвами мужчины могли стать 34 девочки из разных городов России. По версии следствия, он знакомился со школьницами с помощью фейковых страниц, иногда от имени женщины, постепенно заводил разговоры о сексе и в итоге просил девочек прислать фотографии их половых органов или «порнографических сцен определенного содержания». Иногда за снимки обещалось вознаграждение, а самые младшие жертвы даже толком не понимали, что именно делают.
Вину фигурант признал частично — говорит, думал, что девочки были старше 14 лет. Ему вменяют ч. 3, 4 ст. 132, ч. 2 ст. 133, ч. 3 ст. 135, ст. 242.2 и 242.1 УК РФ. Половина эпизодов связана с сексуальным насилием или развратными действиями в отношении девочек, другая — с использованием детей для изготовления порнографии и изготовления порноматериалов с участием несовершеннолетних.