Уральца обвиняют в сборе порнографических фото от девочек. Ему вменяют 140 эпизодов

В Челябинской области заключили под стражу 48-летнего мужчину, обвиняемого более чем в 140 эпизодах преступлений против половой неприкосновенности девочек. Предположительно он просил собеседниц от 9 до 14 лет присылать ему порнографические снимки.



Как сообщает 23 декабря Znak.com со ссылкой на источник в Пластском горсуде, жертвами мужчины могли стать 34 девочки из разных городов России. По версии следствия, он знакомился со школьницами с помощью фейковых страниц, иногда от имени женщины, постепенно заводил разговоры о сексе и в итоге просил девочек прислать фотографии их половых органов или «порнографических сцен определенного содержания». Иногда за снимки обещалось вознаграждение, а самые младшие жертвы даже толком не понимали, что именно делают.

