В Японии создали экран, передающий вкус. Смотрите, что с ним делают языком

Профессор Гомей Миясита (Homei Miyashita) из Университета Мэйдзи (Япония) разработал прототип телевизионного экрана под названием Taste the TV (TTTV). Автор надеется, что в эпоху ковида его детище поможет людям, находясь дома, получить опыт посещения ресторана на другом конце света. Устройство пока работает со сбоями, но цена уже известна.



Как пишет 23 декабря TJ со ссылкой на Reuters, в TTTV встроены десять канистр с ароматизаторами. В зависимости от изображения на экране готовится жидкость и подаётся на гигиеническую плёнку, покрывающую поверхность. Её можно слизнуть языком, что и сделала одна из студенток на презентации для журналистов. Студентка объявила, что хочет попробовать шоколад. Совершив несколько неудачных попыток, TTTV выдал на экран жидкость, которая, по словам студентки, на вкус ощущалась как молочный шоколад.

