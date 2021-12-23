Уходящая натура глазами инженера: петербуржцам покажут прошлое ДК Кирова

В 1930-е годы ДК Кирова (поначалу он был просто Василеостровским) строился как крупнейший в стране: свой театральный зал, кинозал, спортзал, даже обсерватория. Сейчас дворец превращается в современное культурное пространство, а проект «Петербург глазами инженера» показывает уходящую натуру.



Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться







Чтобы построить этот Дворец культуры, был объявлен архитектурный всесоюзный конкурс, а победил в нем проект молодого (он и умер далеко не старым, в 45 лет) петербуржца-ленинградца Ноя Троцкого. Правда, после победы проект был сильно переработан: здание задумывалось как конструктивистское, с обилием стекла, — стало постконструктивистским. И неслучайно его форма похожа на корабль: раньше тут были пустые незастроенные пространства, дворец как бы плыл — тем более Финский залив недалеко. Сейчас ДК Кирова реставрируют, сохраняя изначальную функцию здания, но в предварительной концепции были перечислены и деловая функция, и гастрономическая.



На экскурсии увидим во внутреннем дворе сохранившиеся фрагменты старой брусчатки, посмотрим на пространство, где раньше была библиотека, и поднимемся в башню обсерватории — а это девятый этаж, так что, предупреждают организаторы, «просим вас рассчитывать свои силы и надевать удобную обувь». В процессе путешествия узнаем особенности метода Ноя Троцкого, о том, какие задачи решала советская власть, возводя такие дворцы культуры, и о том, какие метаморфозы переживает Дворец культуры сейчас.

Начало в 12:00 26 декабря, 12+. Подробности на сайте проекта «Петербург глазами инженера».

Александра Шеромова

