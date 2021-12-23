Петербург вновь второй в стране по заболеваемости коронавирусом. Но количество случаев продолжает расти

Рост продолжается — накануне было 2166 заболевших. Но на этот раз московские показатели выше: в столице 3062 случая. Всего по стране за 24 часа выявили 25667 заразившихся (25 264

вчера).



Летальная статистика по России незначительно падает: 1002 смерти за сутки против 1020 накануне. В Петербурге зафиксировано 55 умерших (60 вчера), в Москве — 77 (81 вчера).



За весь период пандемии в стране выявили 10 318 650 случаев коронавируса, из них 837 645 — в Петербурге. Скончались 301 271 человек, из них 27 574 — в Петербурге.

