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Петербург вновь второй в стране по заболеваемости коронавирусом. Но количество случаев продолжает расти

Петербург впервые за три дня сместился с первого места в стране по заболеваемости коронавирусом. За сутки в городе выявили 2198 случаев COVID-19, сообщили 23 декабря в оперштабе по борьбе с инфекцией.

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Рост продолжается — накануне было 2166 заболевших. Но на этот раз московские показатели выше: в столице 3062 случая. Всего по стране за 24 часа выявили 25667 заразившихся (25 264

вчера).

Летальная статистика по России незначительно падает: 1002 смерти за сутки против 1020 накануне. В Петербурге зафиксировано 55 умерших (60 вчера), в Москве — 77 (81 вчера).

За весь период пандемии в стране выявили 10 318 650 случаев коронавируса, из них 837 645 — в Петербурге. Скончались 301 271 человек, из них 27 574 — в Петербурге.

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Комментарии (1)

Juli777
Стоп. Нужно как-то определиться. А как же Саммит СНГ?
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