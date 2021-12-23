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Суд зарегистрировал иск о батончиках, которые сделали возлюбленного петербурженки ненасытным секс-марафонцем

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Приморский районный суд зарегистрировал исковое заявление девушки по имени Анастасия к индивидуальному предпринимателю Кудрявцевой о защите прав потребителя.

Ранее девушка рассказала свою историю в соцсетях, ее же поведала и суду. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 23 декабря, Анастасия купила в начале месяца 12 протеиновых батончиков. Её сожитель ел фитнес-десерт с удовольствием. И всё было бы хорошо, если б не одно «но». После перекусов мужчина стал проявлять чрезмерную активность, в том числе в постели.

Анастасия спустя несколько дней секс-марафона начала подозревать, что в составе продукта используются вещества, которые возбуждают нервную систему и не только.

«Употребление батончиков привело к тому, что со стороны мужа повысилась интимная активность, которая противоречит нормам морали», — заявила истица и потребовала остановить производство протеиновых батончиков.

К производству исковое заявление пока не принято.

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Комментарии (24)

Boris_93*1
Креативно , и бюджет PR минимальный , осталось ангажировать маститых разносчиков морали и залежавшиеся на полках "батончики" сметут наивные граждане :)
shutnik78
как батончик называется? друг спрашивает...
daisychain
Срочно зовите рыженького депутата Виталика, он у нас главный по морали и семейным ценностям.
Пусть вместе с помощниками утилизируют эти батончики в известной сауне, где их папик в свое время головой приложился об кафель.
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