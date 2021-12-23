Суд зарегистрировал иск о батончиках, которые сделали возлюбленного петербурженки ненасытным секс-марафонцем

Ранее девушка рассказала свою историю в соцсетях, ее же поведала и суду. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 23 декабря, Анастасия купила в начале месяца 12 протеиновых батончиков. Её сожитель ел фитнес-десерт с удовольствием. И всё было бы хорошо, если б не одно «но». После перекусов мужчина стал проявлять чрезмерную активность, в том числе в постели.

Приморский районный суд зарегистрировал исковое заявление девушки по имени Анастасия к индивидуальному предпринимателю Кудрявцевой о защите прав потребителя.

Анастасия спустя несколько дней секс-марафона начала подозревать, что в составе продукта используются вещества, которые возбуждают нервную систему и не только.



«Употребление батончиков привело к тому, что со стороны мужа повысилась интимная активность, которая противоречит нормам морали», — заявила истица и потребовала остановить производство протеиновых батончиков.



К производству исковое заявление пока не принято.

