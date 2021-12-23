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Поезд Петербург — Гомель врезался в стадо коров под Псковом

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Поезда из Петербурга в Белоруссию опаздывали из-за ДТП на железной дороге.

Как сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги, авария произошла накануне около половины первого ночи на перегоне Власье — Изоча.

Состав, который следовал из Петербурга в Гомель, на полном ходу влетел в стадо коров. Тепловоз получил повреждения, что потребовало замены локомотива поезда.

«В результате этого инцидента поезда № 83 Санкт-Петербург — Гомель и № 51 Санкт-Петербург — Минск/Брест следуют с опозданием ориентировочно 3 часа 40 минут и 2 часа соответственно», — сообщает пресс-служба БЖД.

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Комментарии (7)

Урус-Баши
Что делали коровки в снежном поле? Подозреваю, что это импортозаместительные коровы научились копытами и рогами добывать ягель под снегом. Как олени.
aprahka
Сколько говядины!!!
266081075
Половина первого УТРА??? )))
Это во сколько же? В 0:30 или в 12:30 ?
Хорошая новость - у нас ещё кое-где есть стада коров!
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