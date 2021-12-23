Поезд Петербург — Гомель врезался в стадо коров под Псковом

Поезда из Петербурга в Белоруссию опаздывали из-за ДТП на железной дороге.



Как сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги, авария произошла накануне около половины первого ночи на перегоне Власье — Изоча.



Состав, который следовал из Петербурга в Гомель, на полном ходу влетел в стадо коров. Тепловоз получил повреждения, что потребовало замены локомотива поезда.



«В результате этого инцидента поезда № 83 Санкт-Петербург — Гомель и № 51 Санкт-Петербург — Минск/Брест следуют с опозданием ориентировочно 3 часа 40 минут и 2 часа соответственно», — сообщает пресс-служба БЖД.

