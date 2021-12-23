Молчание коллекторов в трубку признали психологическим давлением

Федеральная служба судебных приставов приравняла молчание коллекторов в трубку к психологическому давлению.



«Психологическим давлением можно считать обещания о розыске должника через знакомых и соседей, звонки ему на работу или звонки с молчанием в трубку, а также сообщения с угрозами в соцсетях», — сообщает 23 декабря РБК со ссылкой на ФССП.



Приставы подчеркивают, что коллекторам запрещено оказывать психологическое давление на граждан. Ведомство также объяснило, что является введением в заблуждение. Например, к нему относятся сообщения о якобы поданном в полицию заявлении.

