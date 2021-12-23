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Молчание коллекторов в трубку признали психологическим давлением

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Федеральная служба судебных приставов приравняла молчание коллекторов в трубку к психологическому давлению.

«Психологическим давлением можно считать обещания о розыске должника через знакомых и соседей, звонки ему на работу или звонки с молчанием в трубку, а также сообщения с угрозами в соцсетях», — сообщает 23 декабря РБК со ссылкой на ФССП.

Приставы подчеркивают, что коллекторам запрещено оказывать психологическое давление на граждан. Ведомство также объяснило, что является введением в заблуждение. Например, к нему относятся сообщения о якобы поданном в полицию заявлении.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств уточнили, что с момента принятия закона о взыскании в 2016 году трактовки тех или иных норм не приводились.

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Комментарии (3)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Дума и Президент, что ещё не отменили закон о коллекторской деятельности???? Зачем легализовали этих бандитов????
angel of death
когда этих уродов официально признают нежелательными организациями на территории РФ? они зла людям делают куда больше, чем запрещённое ФБК...
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