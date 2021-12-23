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Арестован пироман, обливший бензином посетителей бара. Камера показала, как он сам стал жертвой

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Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после ночного пожара у бара в Москве. Работник заправки не нашёл общего языка с охраной и ответил при помощи привычного инвентаря.

Видеозапись случившегося у заведения, расположенного в проезде Дежнёва, 23 декабря опубликовало ГУ МВД по Москве. По словам задержанного, он отдыхал в баре, когда охранники преждевременно прервали веселье. «Они меня побили чуть-чуть и выкинули. Я обиделся. Пошёл купил канистру, бензин и поджёг», — рассказывает 48-летний работник автозаправки.

Камера запечатлела, как он поливает людей, которые вышли на перекур из бара. Один из посетителей серией ударов опрокидывает его на землю и как будто предлагает остыть, протягивая руку. В этот момент вспыхивает пламя, загорается одежда мужчины с канистрой.

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«В результате происшествия никто из посетителей не пострадал», — уточняют в МВД. Заправщик, по собственным словам, потерялся в пространстве и пытался то ли убежать, то ли уйти. В себя пришёл в отделе полиции.

В отношении мужчины возбудили дело о хулиганстве. Суд отправил фигуранта под стражу.

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Комментарии (2)

AndrewBarsik
Увы, большинство людей не способны понять истинные причины своих проблем и пытаются "свести счёты" с теми, кто никакого отношения к этим проблемам не имеет. Отсюда ежедневные новости о пострадавших детях, случайных прохожих, конфликтах в семьях, в школе, на работе. А настоящие злодеи - в недосягаемости.
Кровокрас
погодь, я правильно понял, там один обливает все бензином из канистры, а двое стоят рядом и курят ? ))))
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