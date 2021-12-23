Арестован пироман, обливший бензином посетителей бара. Камера показала, как он сам стал жертвой

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после ночного пожара у бара в Москве. Работник заправки не нашёл общего языка с охраной и ответил при помощи привычного инвентаря.



Видеозапись случившегося у заведения, расположенного в проезде Дежнёва, 23 декабря опубликовало ГУ МВД по Москве. По словам задержанного, он отдыхал в баре, когда охранники преждевременно прервали веселье. «Они меня побили чуть-чуть и выкинули. Я обиделся. Пошёл купил канистру, бензин и поджёг», — рассказывает 48-летний работник автозаправки.