Арестован пироман, обливший бензином посетителей бара. Камера показала, как он сам стал жертвой

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после ночного пожара у бара в Москве. Работник заправки не нашёл общего языка с охраной и ответил при помощи привычного инвентаря.
Видеозапись случившегося у заведения, расположенного в проезде Дежнёва, 23 декабря опубликовало ГУ МВД по Москве. По словам задержанного, он отдыхал в баре, когда охранники преждевременно прервали веселье. «Они меня побили чуть-чуть и выкинули. Я обиделся. Пошёл купил канистру, бензин и поджёг», — рассказывает 48-летний работник автозаправки.
Камера запечатлела, как он поливает людей, которые вышли на перекур из бара. Один из посетителей серией ударов опрокидывает его на землю и как будто предлагает остыть, протягивая руку. В этот момент вспыхивает пламя, загорается одежда мужчины с канистрой.
«В результате происшествия никто из посетителей не пострадал», — уточняют в МВД. Заправщик, по собственным словам, потерялся в пространстве и пытался то ли убежать, то ли уйти. В себя пришёл в отделе полиции.
В отношении мужчины возбудили дело о хулиганстве. Суд отправил фигуранта под стражу.