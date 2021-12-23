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Журналистов обработали частицами серебра перед пресс-конференцией с Путиным

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Пресс-секретарь управляющего делами главы государства рассказала о дополнительных мерах безопасности перед пресс-конференцией с президентом.

На площадке установлен «уникальный прибор, который специально будет обрабатывать серебром (частицами серебра) всех входящих журналистов на пресс-конференцию», сообщает 23 декабря ТАСС со ссылкой на заявление Елены Крыловой.

По ее словам, такая процедура «абсолютно безопасна» для работников СМИ.

Она отметила, что при подготовке мероприятия особое внимание было уделено санитарно-эпидемиологическим требованиям. Например, стулья для журналистов расставлены с учетом социальной дистанции.

Большая пресс-конференция — это традиционная форма общения президента с российскими и иностранными журналистами. Впервые такой формат был опробован в 2001 году. В 2021-м пройдет уже 17-е по счету мероприятие.

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Комментарии (28)

bratvanavsegda
А кварцевая лампа чем не угодила?)
Иван 2пырьев
Сначала серебром, потом лапши навесят
Урус-Баши
Серебро - тяжёлый металл. Ядовит не только для бактерий, но и для человеческих клеток. А у привитых от ковида беременных мужчин может случиться выкидыши после серебрения.
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