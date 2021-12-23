Журналистов обработали частицами серебра перед пресс-конференцией с Путиным

Пресс-секретарь управляющего делами главы государства рассказала о дополнительных мерах безопасности перед пресс-конференцией с президентом.



На площадке установлен «уникальный прибор, который специально будет обрабатывать серебром (частицами серебра) всех входящих журналистов на пресс-конференцию», сообщает 23 декабря ТАСС со ссылкой на заявление Елены Крыловой.



По ее словам, такая процедура «абсолютно безопасна» для работников СМИ.



Она отметила, что при подготовке мероприятия особое внимание было уделено санитарно-эпидемиологическим требованиям. Например, стулья для журналистов расставлены с учетом социальной дистанции.

