«Вы думаете, это сдача ГТО?» Поклонская показала, как в ее дом в Крыму пытается пробраться «гость» с Украины

В дом посла России в Кабо-Верде, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской пытался проникнуть неизвестный. Об этом она сама утром 23 декабря рассказала в своем телеграм-канале.



«Вы думаете, это сдача ГТО? На самом деле это незваный «гость» из Украины пробирается ко мне домой в Крыму. Причём в это время я с дочерью находилась в доме и успела закрыться внутри. Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребёнком в доме», — написала Поклонская.