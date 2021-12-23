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«Вы думаете, это сдача ГТО?» Поклонская показала, как в ее дом в Крыму пытается пробраться «гость» с Украины

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В дом посла России в Кабо-Верде, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской пытался проникнуть неизвестный. Об этом она сама утром 23 декабря рассказала в своем телеграм-канале.

«Вы думаете, это сдача ГТО? На самом деле это незваный «гость» из Украины пробирается ко мне домой в Крыму. Причём в это время я с дочерью находилась в доме и успела закрыться внутри. Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребёнком в доме», — написала Поклонская.

Наталья Поклонская

По словам Поклонской, крымские правоохранители не увидели состава преступления в «проникновении на территорию ее домовладения». «Моего «гостя» отправили обратно в Украину — наверное, за медалью, чтобы в следующий раз задержать уже награждённого», — подытожила свой рассказ дипломат.

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Комментарии (4)

Komarinsk2019
А почему Поклонская находится в Крыму, если она посол в Кабо-Верде?!
АдМиРал
Чета домик несолидный. У меня дача больше :)
261847251
Похоже на сервис сменных ковров, которому не открыли калитку.
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