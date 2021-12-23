Насильник напал на петербурженку в двух шагах от квартиры в центре Петербурга

Иностранца задержали после заявления жительницы Адмиралтейского района об изнасиловании.



Как стало известно «Фонтанке» 23 декабря, накануне около полудня в полицию пришла 50-летняя жительница Подольской улицы. Она сообщила, что неделю назад в парадной около двери в её квартиру на нее напал бывший возлюбленный — 40-летний гражданин Узбекистана. Он ударил её несколько раз кулаками, а потом изнасиловал.



Подозреваемого задержали около восьми вечера на Клинском проспекте. В отношении него составили протокол о нарушении миграционного законодательства — так как с лета этого года у него нет официальной регистрации в Петербурге.

