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Насильник напал на петербурженку в двух шагах от квартиры в центре Петербурга

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Иностранца задержали после заявления жительницы Адмиралтейского района об изнасиловании.

Как стало известно «Фонтанке» 23 декабря, накануне около полудня в полицию пришла 50-летняя жительница Подольской улицы. Она сообщила, что неделю назад в парадной около двери в её квартиру на нее напал бывший возлюбленный — 40-летний гражданин Узбекистана. Он ударил её несколько раз кулаками, а потом изнасиловал.

Подозреваемого задержали около восьми вечера на Клинском проспекте. В отношении него составили протокол о нарушении миграционного законодательства — так как с лета этого года у него нет официальной регистрации в Петербурге.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (11)

chip1
Товарищ Бендер, вы так быстро пропали, что я была вынуждена заявить в полицию, у вас два варианта, ЗАГС или тюрьма!
angel of death
возлюбленный из Узбекистана? LOL =)
pila_grigoryeva
что то давно про антифа не слышно-они за мигрантов боролись активно
То есть по их уставу мигрант все сделал кошерно и говорить не о чем
А вот те кто против мигрантов те негодяи и фашисты видимо
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