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Сотрудник РЖД погиб после ДТП на «Коле»: УАЗ поймал встречный грузовик

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Массовая авария на автодороге Р-21 «Кола» оказалась смертельной. Пассажир предполагаемого виновника скончался в больнице.

Как сообщили «Фонтанке» 23 декабря в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», вчера около 9:10 на 75-м километре трассы «Кола» произошло лобовое столкновение «УАЗа Патриота», грузовика Ford и автомобиля Mercedes. Пострадали три человека.

«Фонтанка» стала известна основная версия. По предварительным данным, 52-летний мужчина на «Патриоте», принадлежащем РЖД, не справился с управлением, выехал на сторону встречного движения и врезался в «Форд». От удара «Патриот» отбросило на стоящий на обочине «Мерседес», принадлежащий ФГУП «Главный центр специальной связи».

В городскую больницу Шлиссельбурга отвезли троих петербуржцев из УАЗа: водителя, его 56-летнюю пассажирку и 37-летнего пассажира. Пассажира, сотрудника РЖД, спасти не смогли. Он умер в реанимации.

Водитель УАЗа был трезв. За год его трижды ловили на нарушениях ПДД. Все штрафы оплачены.

Ещё три автомобиля, в том числе фура, столкнулись на на Мурманском шоссе в районе Синявино около 13:40. По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в этой аварии никто не пострадал.

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Фото:
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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