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«Теплосеть» заменит многострадальные трубы на Кораблестроителей. 50 тысяч жителей больше не будут мерзнуть зимой

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Пять тысяч метров труб заменит «Теплосеть» на Васильевском острове.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании 23 декабря, реконструкция ключевого объекта — распределительной сети «Кораблестроителей», проходящей по одноименной улице от улицы Мичманской до Наличной, начинается на Васильевском острове.

Фото: Теплосеть Петербурга
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«Общая протяженность трубопровода составляет 5 245 метров. Мероприятия значительно повысят надежность системы теплоснабжения для более 50 тысяч жителей острова», — отмечают в «Теплосети».

Работы будут проводиться в два этапа. Сначала специалисты смонтируют временную сеть протяженностью 5 520 метров. По ней жители будут получать тепло в период перекладки основного трубопровода. На втором этапе пройдет полная перекладка ненадежного участка.

Окончание работ запланировано на 2023 год.

Фото: Теплосеть Петербурга

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Комментарии (2)

Nedopens
Росстояние по карте примерно 2,3 км, длина трубопровода 5,3 км, в два слоя будут класть?
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