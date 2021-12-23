«Теплосеть» заменит многострадальные трубы на Кораблестроителей. 50 тысяч жителей больше не будут мерзнуть зимой

Пять тысяч метров труб заменит «Теплосеть» на Васильевском острове.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании 23 декабря, реконструкция ключевого объекта — распределительной сети «Кораблестроителей», проходящей по одноименной улице от улицы Мичманской до Наличной, начинается на Васильевском острове.
«Общая протяженность трубопровода составляет 5 245 метров. Мероприятия значительно повысят надежность системы теплоснабжения для более 50 тысяч жителей острова», — отмечают в «Теплосети».
Работы будут проводиться в два этапа. Сначала специалисты смонтируют временную сеть протяженностью 5 520 метров. По ней жители будут получать тепло в период перекладки основного трубопровода. На втором этапе пройдет полная перекладка ненадежного участка.
Окончание работ запланировано на 2023 год.