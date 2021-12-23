Режим ЧС ввели в Улан-Удэ. Там при минус 30 загорелась ТЭЦ и отключились котлы

Как сообщают ведомства, ночью 23 декабря на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 произошло короткое замыкание. Оно стало причиной возгорания силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления. Это привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора, притом что температура воздуха в городе минус 30 градусов.

В Улан-Удэ введён режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ТЭЦ-1. В городе частично ограничено теплоснабжение и подача горячей воды. Прокуратура Бурятии организовала проверку. СК возбудил дело.

По данным бурятского ГУ МЧС, информация о задымлении поступила в 3:45 по местному времени. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось задымление из подвального помещения турбинного цеха. Площадь пожара составила в общей сложности 60 квадратных метров, было два очага возгорания, люди не пострадали. Возгорание уже ликвидировано, передаёт ТАСС.



«По данному факту вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса). По версии следствия, возгорание электросистемы в кабельном отсеке произошло в результате нарушения требований обеспечения безопасности Улан-Удэнской теплоэнергоцентрали № 1, в результате чего причинен крупный ущерб свыше 1 млн рублей», — отмечается в сообщении СУ СК.



По данным РИА Новости, в Улан-Удэ сегодня приостановили работу детских садов. Отключённых от тепла домов нет. Ремонтом на ТЭЦ занимаются около 100 человек. Власти города заявили, что авария должна быть устранена в течение шести-семи часов, однако в случае неблагоприятного сценария готовы к отселению жителей около тысячи домов.

